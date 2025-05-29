СБУ официально подтвердила: компания "Глобино" фигурирует в расследовании по поставкам товаров из РФ

Служба безопасности Украины официально сообщила, что компания "Глобинский мясокомбинат" ("Глобино") фигурирует в уголовном производстве о поставке продукции российского происхождения. Об этом говорится в ответе Главного следственного управления СБУ на обращение народного депутата, заместителя главы Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по защите прав инвесторов Ларисы Билозир.

В нем Билозир просила проверить информацию о возможных неправомерных действиях правоохранительных органов в отношении украинских предприятий, в частности, ООО "Глобинский мясокомбинат" и предоставить официальное разъяснение — чтобы защитить легальный бизнес в случае безосновательного давления.

В документе, подписанном начальником Главного следственного управления СБУ Андреем Швецом, отмечено, что продолжается досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111-2 УК Украины — пособничество государству-агрессору. Следствие установило факты импорта и реализации в Украину полиамидной колбасной оболочки, идентичной по характеристикам продукции российской компании "Атлантис-ПАК".

По данным следствия, "Глобинский мясокомбинат" покупал такие товары через посредников-резидентов Украины. В настоящее время деятельность этих субъектов отдельно изучается в рамках уголовного производства.

СБУ отмечает, что другие детали дела составляют тайну досудебного расследования и не могут быть разглашены. Таким образом, информация об участии "Глобино" в цепи поставок продукции, связанной с РФ, получила официальное подтверждение со стороны украинских правоохранительных органов.

Справочно: ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за действия, способствующие государству-агрессору в ведении против Украины агрессивной войны или вооруженного конфликта.