Врожаю не буде, якщо не удобрити цим часник вчасно

Це треба зробити після того, як рослина наростить 8-10 листків

Вирощування часнику не потребує багато зусиль, проте якщо не підживити його, на хороший врожай годі й сподіватися. Щоб головки були великими, він потребує кількох підгодівель протягом зростання.

Про секрети удобрення часнику розповів Telegram-канал "Дім та присадибна ділянка". Це не лише зробить головки великими, але й підвищить їх якість та стійкість до хвороб.

Перша підгодівля після появи 8-10 листків

Часник потребує підгодівлі, коли на ньому з'являється по 8–10 листків. У цей час його можна рясно полити розчином монофосфату калію (1 ст. л. на 10 л води). Замінити його можна сумішшю суперфосфату та сульфату калію (20 г та 10 г на 10 л).

Мінеральні добрива можна замінити на деревну золу (1 склянка на 10 літрів води, настоювати 2-3 години). Цим розчином треба добре просочити ґрунт, щоб коріння часнику отримали достатню кількість поживних речовин.

Коли треба припинити підживлення

Останнє підживлення часнику треба провести не пізніше як за 20–30 днів до збирання врожаю. Також треба зупинити полив, це час на дозрівання цибулин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за листям перцю визначити, чого не вистачає рослині. Щоб отримати щедрий врожай за цим треба слідкувати та вчасно підгодовувати рослини необхідними елементами.