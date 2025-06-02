Його називали "Подільська Рів'єра": як виглядав елітний курорт на Дністрі, що приваблював усю Європу

Заліщики були перлиною не лише Поділля, а й усієї Східної Європи

Сьогодні може бути складно повірити, що один із найвідоміших європейських курортів першої половини XX століття знаходився не біля Середземного моря, а на березі українського Дністра. Серед круч розташувався курорт Заліщики — справжній феномен свого часу, який приваблював туристів з усього континенту завдяки унікальному клімату, багатій інфраструктурі та атмосфері розкоші.

Курортне містечко, що тоді входило до складу Австро-Угорської імперії, вже наприкінці XIX століття стало одним із найпрестижніших місць для відпочинку. Завдяки своєму м’якому мікроклімату — подібному до середземноморського — Заліщики потрапили до трійки найкращих курортів імперії. Мальовниче розташування в каньйоні Дністра лише посилювало привабливість цього місця.

Курорт у Заліщиках

У міжвоєнний період, коли Заліщики опинилися під владою Польщі, курорт пережив справжній розквіт. Його неофіційно називали "Подільською Рив’єрою" — на честь французького узбережжя, з яким Заліщики порівнювали завдяки клімату, рівню сервісу та стилю відпочинку.

Курорт мав десятки пансіонатів, приватні вілли, пляжі з промовистими назвами — "Сонячний" та "Тінистий". У місті працювали яхт-клуби, туристичні секції, проводилися концерти, танцювальні вечори, кінні перегони. Однією з найбільш колоритних подій був щорічний осінній фестиваль збору винограду — "Вінобранє" — із парадом виноградарів і народними гуляннями.

Вінобранє в Заліщиках. Середина 30-их років ХХ століття

Дістатися до Заліщиків було зручно завдяки залізниці. Зі Львова та Варшави курсували навіть "люкс-торпеди" — швидкісні поїзди того часу. У 1937 році курорт відвідало рекордні 23 тисячі відпочивальників за сезон — неймовірна цифра для невеликого містечка.

Яхтинг на Дністрі

Унікальність Заліщиків підкреслювали і кліматичні дива: завдяки теплу тут вирощували не лише виноград, але й персики, дині, кавуни, а в деякі роки — навіть апельсини. У певний момент на березі Дністра планували висадити пальми — такий був рівень амбіцій і впевненості у "південному" майбутньому міста.

Пляж “Сонячний”, Заліщики

Друга світова війна, а також велика повінь знищила пляжі та частину інфраструктури. У радянський період курорт не відновили. Хоча в палаці місцевої знаті й була створена всесоюзна здравниця, її масштаби були скромнішими, і з часом вона припинила роботу.

В останні роки Заліщики знову намагаються відродити свою курортну славу. В місті облаштовуються пляжі, оновлюються парки, проводяться фестивалі.