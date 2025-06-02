Его называли "Подольская Ривьера": как выглядел элитный курорт на Днестре, привлекавший всю Европу

Залищики были жемчужиной не только Подолья, но и всей Восточной Европы.

Сегодня может быть сложно поверить, что один из самых известных европейских курортов первой половины XX века находился не возле Средиземного моря, а на берегу украинского Днестра. Среди круч расположился курорт Залищики — настоящий феномен своего времени, который привлекал туристов со всего континента благодаря уникальному климату, богатой инфраструктуре и атмосфере роскоши.

Курортный городок, входивший тогда в состав Австро-Венгерской империи, уже в конце XIX века стал одним из самых престижных мест для отдыха. Благодаря своему мягкому микроклимату — похожему на средиземноморский — Залищики попали в тройку лучших курортов империи. Живописное расположение в каньоне Днестра только усиливало привлекательность этого места.

Курорт в Залищиках

В межвоенный период, когда Залищики оказались под властью Польши, курорт пережил настоящий расцвет. Его неофициально называли "Подольской Ривьерой" — в честь французского побережья, с которым Залищики сравнивали благодаря климату, уровню сервиса и стилю отдыха.

На курорте были десятки пансионатов, частные виллы, пляжи с говорящими названиями — "Солнечный" и "Тенистый". В городе работали яхт-клубы, туристические секции, проводились концерты, танцевальные вечера, конные скачки. Одним из самых колоритных событий был ежегодный осенний фестиваль сбора винограда — "Винобранье" — с парадом виноградарей и народными гуляниями.

Винобрание в Залищиках. Середина 30-х годов ХХ века

Добраться до Залищиков было удобно благодаря железной дороге. Из Львова и Варшавы курсировали даже "люкс-торпеды" — скоростные поезда того времени. В 1937 году курорт посетило рекордные 23 тысячи отдыхающих за сезон — невероятная цифра для небольшого городка.

Яхтинг на Днестре

Уникальность Залищиков подчеркивали и климатические чудеса: благодаря теплу здесь выращивали не только виноград, но и персики, дыни, арбузы, а в некоторые годы — даже апельсины. В определенный момент на берегу Днестра планировали высадить пальмы — такой был уровень амбиций и уверенности в "южном" будущем города.

Пляж "Солнечный", Залищики

Вторая мировая война, а также большое наводнение уничтожили пляжи и часть инфраструктуры. В советский период курорт не восстановили. Хотя во дворце местной знати и была создана всесоюзная здравница, ее масштабы были скромнее, и со временем она прекратила работу.

В последние годы Залищики снова пытаются возродить свою курортную славу. В городе обустраиваются пляжи, обновляются парки, проводятся фестивали.