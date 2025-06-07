З Трійцею 2025! Гарні картинки та теплі побажання до свята

Подаруйте гарний настрій своїм близьким у це свято

Одним із найважливіших християнських свят, які українці відзначають у червні 2025 року, є Трійця. Щороку вона відзначається у різну дату, оскільки прив’язана до святкування Великодня. У 2025 році Трійця припадає на неділю, 8 червня.

Це свято символізує зходження Святого Духа на апостолів — учнів Ісуса Христа і наголошує на вірі в Трійцю: Бога Отця, Бога Сина (Ісуса Христа) і Святого Духа — як триєдине Божество. Свято завершує великодній цикл і нагадує про духовне оновлення, мир, гармонію та силу віри.

"Телеграф" з цього приводу підготував добірку яскравих листівок та теплих побажань, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним, близьким та друзям. Побажайте їм миру, здоров’я та добробуту!

З Трійцею 2025

Зі світлою Трійцею вас! Нехай у домі будуть добро, достаток, благополуччя, розуміння. Нехай разом із літом у душі цвіте надія і щира віра в диво. Усього вам найкращого!

Вітаємо з Трійцею 2025

Вітаю з Трійцею. Бажаю від Сина — добра, від Отця — виконання молитов, від Святого Духа — знань. Нехай збудуться надії, міцніє родина, а в душі цвіте вічне літо!

Листівки з Трійцею 2025

У Трійцю бажаю тобі міцного здоров'я, оптимізму, душевної рівноваги. Щоб Господь чув усі молитви, а ангел-охоронець уберіг від нещастя. Нехай у домі завжди буде затишно, а на серці — радісно. Вір у диво, і воно обов'язково станеться!

Як привітати з Трійцею 8 червня

Надсилаю вам привітання з Трійцею і бажаю радіти кожному прожитому дню, ніколи не знати печалі, бути оточеними відданими близькими. Нехай світла магія цього свята розжене хмари і наповнить серця любов'ю.

Гарні картинки з Трійцею 2025

"Телеграф" писав раніше, що відзначатимуть українці та скільки буде вихідних. Календар свят на червень 2025 року.