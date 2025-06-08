Вітаємо з Трійцею! Барвисті картинки та найкращі побажання для рідних та друзів

Це свято ще називають П'ятдесятниця чи Зелена неділя

Сьогодні, 8 червня, відзначається важливе церковне свято – День святої Трійці. Він нагадує про силу віри, урочистість життя і благодатну підтримку згори. Щороку дата свята змінюється, оскільки залежить від Великодня.

Трійця – це свято, яке оспівує триєдність: Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого. Цей день наповнений світлом, благодаттю та духовним оновленням. Цього дня заведено йти до церкви, прикрашати свої будинки гілками дерев та квітами, а також збиратися всією родиною та проводити свято у мирі та гармонії.

"Телеграф" підготував добірку красивих листівок та привітань для ваших рідних, близьких та друзів. Подаруйте їм гарний настрій та теплі побажання! З Трійцею!

Гарні картинки з Трійцею 2025

Вітаю тебе зі святою Трійцею! Бажаю тобі більше добра і щирих очей друзів, підтримки близьких і істинного кохання. Нехай сили неба допомагають тобі в трудності і все хороше обов'язково приходить у твоє життя величезними порціями. Здоров'я тобі і багаторазового достатку в будинку.

Як привітати з Трійцею 8 червня

Вітаємо зі світлим православним святом — Трійцею! Відчиніть вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в дім лише душевний спокій, міцне здоров'я і віру в краще.

Листівки з Трійцею 2025

Вітаю з Трійцею, чистим, світлим та чудовим святом! Бажаю всім нам миру та щастя у повсякденних справах, добра і взаємного розуміння в сім'ї, любові та смирення в серці, здоров'я та легкості в тілі, натхнення та гармонії на душі, добрих надій та світлих почуттів у будь-якій та кожній миті!

Вітаємо з Трійцею 2025

Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Хранителі завжди були за спиною. Щоб прикрощі, печалі та негаразди розсіялися і поступилися місцем миру, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і благополуччя!

З Трійцею 2025

"Телеграф" писав раніше, як правильно молитися на Трійцю. Дізнайтеся, які слова вимовити за мир цього дня.