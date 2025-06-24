Зі святом Івана Купала! Найкращі привітання у картинках для близьких

Свято супроводжується звичаями, пов'язаними із природою

Івана Купала — одне з найпопулярніших українських свят з давніми традиціями. До запровадження новоюліанського календаря його відзначали щорічно у ніч із 6 на 7 липня, а за новим стилем — з 23 на 24 червня.

Свято поєднало дохристиянські та християнські звичаї. У цей день церква вшановує Різдво Івана Хрестителя. Він передбачив пришестя Ісуса Христа та охрестив його у річці Йордан. Натомість свято Івана Купала з'явилось ще до християнства. Цього дня предки відзначали літнє сонцестояння — найдовший день у році, коли люди віддавали шану сонцю, воді та природі.

Тому в цей день існують особливі звичаї, які перейшли до сучасників ще від слов'ян. Зокрема, дівчата плетуть віночки з трав і квітів, а потім пускають їх на воду. Якщо він далеко пливе — це означає, що дівчина скоро вийде заміж. Якщо тоне — то парубка ще не скоро зустріне.

У цей день закохані стрибають через багаття. Вважається, якщо руки при цьому не розімкнуться — пара буде разом, якщо роз'єднаються — то в стосунках може бути тріщина або розставання. Символічним у цей день є пошук квітки папороті. Кажуть, що хто її знайде, той буде щасливим увесь рік.

З нагоди свята видання "Телеграф" підготувало добірку красивих картинок і листівок з Днем Івана Купала. Надсилайте їх рідним і близьким, аби зробити приємно у цей день та проявити увагу.

Картинки з Днем Івана Купала 2025

Листівки з Днем Івана Купала

Зі святом Івана Купала

Івана Купала 2025

День Івана Купала

Картинка з Днем Івана Купала

Свято Івана Купала

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначають День бабусі у 2025 році. Ще є достатньо часу, аби не проґавити свято.