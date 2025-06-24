С праздником Ивана Купала! Лучшие поздравления в картинках для близких

Праздник сопровождается обычаями, связанными с природой

Ивана Купала — один из самых популярных украинских праздников с давними традициями. До введения новоюлианского календаря его отмечали ежегодно в ночь с 6 на 7 июля, а по новому стилю — с 23 на 24 июня.

Праздник соединил дохристианские и христианские обычаи. В этот день церковь чтит Рождество Иоанна Крестителя. Он предсказал пришествие Иисуса Христа и окрестил его в реке Иордан. Праздник Ивана Купала появился еще до христианства. В этот день предки отмечали летнее солнцестояние — самый длинный день в году, когда люди чтили солнце, воду и природу.

Потому в этот день существуют особые обычаи, которые перешли к современникам еще от славян. В частности, девушки плетут веночки из трав и цветов, а затем пускают их на воду. Если он далеко плывет – это значит, что девушка скоро выйдет замуж. Если тонет, то парня еще не скоро встретит.

В этот день влюбленные прыгают через костер. Считается, что если руки при этом не разомкнутся – пара будет вместе, если разъединятся – то в отношениях может быть трещина или расставание. Символическим в этот день является поиск цветка папоротника. Говорят, кто его найдет, тот будет счастлив весь год.

По случаю праздника издание "Телеграф" подготовило подборку красивых картинок и открыток с Днем Ивана Купала. Отправляйте их родным и близким, чтобы сделать приятно в этот день и проявить внимание.

Картинки с Днем Ивана Купала 2025

Открытки с Днем Ивана Купала

С праздником Ивана Купала

Ивана Купала 2025

День Ивана Купала

Картинка с Днем Ивана Купала

Праздник Ивана Купала

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