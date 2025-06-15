Не садіть огірки на цих місцях, бо урожаю не дочекаєтесь

На цих місцях овочі можуть згнити

Огірки — легкий у вирощуванні овоч, який часто садять на грядках і городах. Він не потребує особливого догляду, як помідори, але водночас варто звернути увагу на місце посадки.

Річ у тім, що на деяких ділянках огірки можуть рости погано. Зокрема, не варто саджати їх на погано освітлених місцях, бо вони не зможуть повноцінно розвиватися. Тоді плоди виростуть низької якості, пише видання Actulano.com.

Де не можна садити огірки

Не садіть овочі на ділянках, які атакують шкідники: білокрилки, жуки та інші. Вони переносять бактеріальні хвороби, від яких земля стає зараженою на кілька сезонів. Також огіркам треба достатньо простору, аби розростатися. На малих ділянках ріст може уповільнюватися, а рослини стають піддатливішими до грибків.

Вирощування огірків, фото Freepik

Овочі варто садити на добре дренованій і слабокислій землі. Жовтіння листя, низький урожай та зараження хворобами може свідчити про погану якість ґрунту. Городники застерігають садити огірки біля динь і гарбузів, бо вони приваблюють одних і тих самих шкідників. Тож вони будуть конкурувати за поживні речовини.

При цьому важливо не садити огірки на ділянках, де є протяги. У такому випадку вони можуть в'янути та швидше атакуватися шкідниками. Овочі оптимально садити на відстані 40-60 сантиметрів, аби вони могли провітрюватися та не заглушували одне одного.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пришвидшити ріст помідорів. Цей лайфхак допоможе покращити урожай.