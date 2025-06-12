Не забудьте полити кабачки: один простий засіб із кухні допоможе збільшити урожай

Кабачка підійде одне натуральне добриво

Літо — сезон активного вирощування овочів, фруктів, ягід і зелені. Одним із найпопулярніших овочів серед городників є кабачок, адже він не є складним у догляді. Зокрема, він потребує великої кількості води та правильних добрив. Нещодавно ми розповідали, як пришвидшити ріст помідорів.

Якщо овочі довгий час не підливали, тоді за один раз знадобиться 10 літрів води. Температура води при цьому має бути не нижче, ніж 20 градусів. Інакше рослина може згнити. Найбільше води кабачки потребують у літній сезон, пише Actualno.com.

Великий урожай кабачків, фото Freepik

Якщо ви хочете отримати великий урожай кабачків, не забувайте про підгодівлю. Хорошим варіантом будуть звичайні пекарські дріжджі. Треба взяти 100 грамів і розчинити в 1 літрі теплої води. Важливо внести 1 столову ложку цукру, щоб почалося бродіння. Потім розчин залишають на кілька годин.

Дріжджі - гарне добриво для кабачків, фото з мережі

Один стакан розчину варто розвести у 10 літрах води. Це пропорція підгодівлі для двох кущів з кабачками. Дріжджі допомагають овочам краще поглинати поживні речовин: азот, фосфор і калій. Тоді рослини ростуть значно швидше.

Добриво з дріжджів варто чергувати з калійним підживленням. А ще варто підгодовувати кабачки на прогрітій землі, збагаченій органічними речовинами.

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