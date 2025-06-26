Переписав на неї мільйони і вивіз за кордон: як виглядає молодша на 19 років дружина Шуфрича і де вона зараз

Політик "ховав" свою третю дружину 6 років

Член забороненої в Україні проросійської фракції "ОПЗЖ", який сьогодні підозрюється у держзраді, тричі одружений та має 5 дітей. Про його третю дружину стало відомо лише після розголосу його декларації у 2017 році, хоча пара була разом уже понад шість років.

Наразі скандальний політик перебуває у СІЗО. 2024 року стало відомо, що родина Шуфрича виїхала за кордон. "Телеграф" розповідає, що відомо про Майкову і де вона зараз із дітьми.

Родом із Харкова і мати трьох дітей

Колишній член "ОПЗЖ" познайомився з Катериною у Харкові приблизно у 2010-х роках під час однієї із робочих поїздок. Довгий час нардеп тримав своє особисте життя в секреті, але у 2017 році він підтвердив ТСН, що в його декларації вказано цивільну дружину Катерину Майкову, з якою він заручився і яка на той момент вже народила йому двох дітей — сина у 2014 році та дочку у 2017-му. Пізніше стало відомо, що у пари з’явилася третя дитина (ймовірно, у 2018 році).

Відомо, що Катерина молодша за політика на 19 років і родом із забезпеченої харківської родини інженерів. Вона закінчила автомобільний університет, пробувала себе у модельній сфері та всерйоз захоплювалася бальними танцями. Під час знайомства із політиком працювала тележурналісткою.

Журналістам ТСН колишній партнер Майкової з бальних танців, Антон, поділився, що їхня пара була дуже успішною на конкурсах: вона здобула бронзовий Кубок світу та "золото" на двох чемпіонатах України.

Згідно з декларацією, Майкова була власницею двох елітних квартир у центрі Києва, кількох земельних ділянок у Козині та Ужгороді. У її власності були також ювелірні прикраси, годинники, хутряні вироби. Крім того, серед її активів було 87 тисяч доларів.

Де зараз Катерина Майкова

У травні 2024 року, після розслідування журналістів "УП", стало відомо, що дружина Шуфрича виїхала за кордон із дітьми, а саме до Угорщини. Журналіст Михайло Ткач розповів, що одіозний політик спробував уберегти свої активи від можливої конфіскації, формально передавши їх угорському громадянину Дьорду Штофі. До того ж, авто Катерини регулярно паркується біля готелю, що належить Штофі. У розмові з журналістами угорець відкинув будь-яку причетність до Шуфрича і заявив, що незнайомий з Майковою і нічого не знає про її перебування у його готелі. Сама Катерина просто перервала телефонну розмову із журналістами.

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