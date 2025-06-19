Таємний роман з одруженим воїном? Що відомо про особисте життя "слуги" Безуглої

За словами нардепа, вона була у стосунках із нареченим "Ксени" Рубаняк

Нардеп Мар’яна Безугла, яка днями оскандалилася заявою про загиблого у Києві студента, ніколи не була заміжня і не має дітей. Про її особисте життя практично нічого невідомо, проте у лютому 2025 року депутат із "Слуги народу" приголомшила всіх заявою про таємний роман із воїном Максимом Ємцем.

Військовий із позивним "Єнот" загинув на Покровському напрямку 4 лютого 2025 року. Тоді вшанувала пам’ять Максима його дівчина, українська військова Оксана Рубаняк із позивним "Ксена".

"Мій Всесвіт. Мій… Ми зустрілись на одному з напрямків на фронті. Все сталося раптово і неочікувано. По нашій історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця. Ти заполонив собою мій простір, додав у життя відчуття безпеки, підтримки, кохання. Ти той кого я чекала все своє життя", — написала наступного дня після загибелі коханого Оксана у Фейсбуці, прикріпивши до посту низку спільних фото з Ємцем. Через 3 дні про роман із військовим написала і Безугла.

Максим "Єнот" Ємець і Оксана "Ксена" Рубаняк. Фото: facebook.com/oksana.rubanak

За словами нардепа, вона познайомилася з "Єнотом" після того, як чоловік сфотографував її в штабі в Лисичанську і відправив знімок у чат із запитанням, хто вона така. Їхній роман був стрімким і почався після того, як він зв'язався з нею після поранення. Пізніше Ємець нібито зробив пропозицію, але вона відповіла відмовою.

"Влітку 2024, після перерви в спілкуванні взагалі, він знову заговорив про сім’ю, але я розуміла, що нічого не вийде. Ми були зовсім різні, та й стосунки вже не виглядали актуальними. Далі ми лише переписувалися… Ми вирішили зустрітися 12 січня. Говорили. Цілувалися… Я знову почала задумуватися, відновити й стосунки?.. 4 лютого мені написав знайомий із ГУРу, який знав, що ми знайомі. Написав коротко й сухо: Єнот загинув", — розповіла Безугла.

Безугла написала про роман із Максимом Ємцем після його загибелі. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Далі політик заявила, що вона поговорила з Оксаною, при цьому, за її словами, вона не знала, що у Максима є ще хтось. "І коли 12 січня цілував — уже був ймовірно заручений із нею. Але мертві мовчать", — зазначила вона. Спільних фото Безуглої та Ємця у мережі немає.

Була офіційна дружина і дитина?

Через два дні після загибелі Максима до нього як до чоловіка звернулася Тетяна Ємець, вона опублікувала спільні фото з молодим воїном. Невідомо, було подружжя ще офіційно одружене або вже розлучене. Однак точно, що пара має спільну дочку.

"Мій чоловік, батько моєї Квіточки на щиті… Його відвага та самопожертва назавжди залишаться у наших серцях. Він був справжнім героєм, який боронив нашу землю та наше майбутнє. Пам'ять про його подвиг житиме вічно, надихаючи нас на добро та єдність. Вічна слава захиснику України… Він був турботливим батьком, вірним воїном та хорошою людиною", — писала Тетяна.

15 березня жінка виклала фото з могили воїна. Тетяна написала, що вони з донькою дуже сумують за його "голосом і ранковими дзвінками". Максима Ємця поховали 11 лютого в Івано-Франківську, йому було 30 років.

Додамо, що після того, як Безугла розкрила особисту таємницю, вона обурила українську журналістку Катерину Шаповал. Та написала в соцмережі, що таким чином нардеп просто самостверджувалася, завдаючи болю Оксані Рубаняк — нареченій Максима.

"Настільки жорстокий допис Марʼяни Безуглої про загиблого воїна, що просто перехоплює дух. Людина, яку ніхто не питав і не чіпав, самостверджується, безжалісно завдаючи болю тій, що втратила близьку людину. Безугла не шукає істину, не викриває неправду, а огидно хизується. Але що ж, іншим зробила боляче, а принизила лише сама себе, показавши рівень інтелекту та масштаб невпевненості в собі", — написала журналістка.

"Єнот" і "Ксена" були заручені. Фото: facebook.com/oksana.rubanak

Нагадаємо, що Мар’яна Безугла народилася у Києві. Ми писали про її дитинство і як нардеп виглядала у юності.