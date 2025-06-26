Переписал на нее миллионы и вывез за границу: как выглядит младшая на 19 лет жена Шуфрича и где она сейчас

Политик "прятал" свою третью супругу 6 лет

Член запрещенной в Украине пророссийской фракции "ОПЗЖ", который сегодня подозревается в госизмене, трижды женат и имеет 5 детей. О его третье супруге стало известно лишь после огласки его декларации в 2017 году, хотя пара была вместе уже более шести лет.

Сейчас скандальный политик находится в СИЗО. В 2024 году стало известно, что семья Шуфрича выехала за границу. "Телеграф" рассказывает, что известно о Майковой и где она сейчас с детьми.

Родом из Харькова и мать троих детей

Бывший член "ОПЗЖ" познакомился с Екатериной в Харькове примерно в 2010-х годах во время одной из рабочих поездок. Долгое время нардеп держал свою личную жизнь в секрете, но в 2017 году он подтвердил ТСН, что в его декларации указана гражданская жена Екатерина Майкова, с которой он обручился и которая к тому моменту уже родила ему двоих детей — сына в 2014 году и дочь в 2017-м. Позже стало известно, что у пары появился и третий ребенок (вероятно, в 2018 году).

Известно, что Екатерина младше политика на 19 лет и родом из обеспеченной харьковской семьи инженеров. Она окончила автомобильный университет, пробовала себя в модельной сфере и всерьез увлекалась бальными танцами. Во время знакомства с политиком работала тележурналисткой.

Журналистам ТСН бывший партнер Майковой по бальным танцам, Антон, поделился, что их пара була очень успешной на конкурсах: она завоевала бронзовый Кубок мира и "золото" на двух чемпионатах Украины.

Согласно декларации, Майкова являлась владелицей двух элитных квартир в центре Киева, нескольких земельных участков в Козине и Ужгороде. В ее собственности находились также ювелирные украшения, часы, меховые изделия. Кроме того, среди ее активов числились 87 тысяч долларов.

Где сейчас Екатерина Майкова

В мае 2024 года, после расследования журналистов "УП", стало известно, что жена Шуфрича выехала за границу с детьми, а именно в Венгрию. Журналист Михаил Ткач рассказал, что одиозный политик попытался уберечь свои активы от возможной конфискации, формально передав их венгерскому гражданину Дьорду Штофе. К тому же, авто Екатерины регулярно паркуется возле гостиницы, принадлежащей Штофе. В беседе с журналистами венгр отверг какую-либо причастность к Шуфричу и заявил, что незнаком с Майковой и ничего не знает о ее пребывании в его отеле. Сама Екатерина попросту прервала телефонный разговор с журналистами.

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