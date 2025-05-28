Хто в СІЗО, а хто в бігах: скільки нардепів залишилося у Верховній Раді

Не всі зі списку можуть голосувати

Після смерті народного депутата Сергія Швеця у Верховній Раді залишилося 399 нардепів з необхідних 450. При цьому варто уточнити, що далеко не всі з цієї кількості можуть голосувати на засіданнях парламенту.

Інформація про кількість народних депутатів наведена на офіційній сторінці Верховної Ради. Серед них є також і ті, хто зараз перебуває під арештом і ті, хто перебуває у розшуку.

Хто з нардепів під арештом

Олександр Дубінський — підозрюваний у державній зраді. 13 листопада 2023 року Служба безпеки України оголосила Дубінському підозру у державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Дубинський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії. 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. З того часу його утримують у СІЗО.

Олександр Дубинський

Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом Його підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця У березні 2025 року Тищенко продовжили арешт на два місяці.

Микола Тищенко

Нестор Шуфрич — підозрюється в держзраді 15 вересня 2023 року народному депутату обрали запобіжний захід у вигляді арешту. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича – колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні. Під час обшуків у Шуфрича могли знайти документ, в якому було вказано схему "автономії" Донецької та Луганської областей. Запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжувався.

Нестор Шуфрич

Євген Шевченко — підозрюється у держзраді. 14 листопада 2024 року депутату було повідомлено про підозру. Він розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. За версією ДБР, з вересня 2020 року нардеп Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних та проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи типу YouTube та Telegram.

Євген Шевченко

Анатолій Гунько — Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у підбурюванні до надання хабара та шахрайства та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади.

Анатолій Гунько

Хто з нардепів у розшуку

Артем Дмитрук. У серпні 2024 року прокурорами Офісу Генпрокурора ініційовано процедуру розшуку, у тому числі міжнародного, народного депутата України, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця. Також Офісом Генпрокурора внесено до Печерського районного суду м. Києва клопотання, підписане Генеральним прокурором, щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його викликали на допит до слідчого, проте він у встановлений час не з’явився і не повідомив причину неявки.

Артем Дмитрук

Ярослав Дубневич. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило депутата у розшук. Його підозрюють у розкраданні природного газу на суму понад 2,1 млрд грн.

Ярослав Дубневич

Андрій Одарченко. 18 вересня 2024 року Одарченко втік до Румунії — він незаконно перетнув кордон у районі Красноїльська Чернівецької області. Після цього він звернувся до румунської влади з проханням про надання притулку.

19 вересня ВАКС оголосив Одарченка у розшук — у державний та міжнародний, а 23 вересня суд ухвалив рішення про його заочний арешт. Його підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

15 листопада ВАКС засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі. Додамо, що раніше нардепа виключили з комітету з антикорупційної політики.

Андрій Одарченко

Сергій Шахов. У березні 2023 року був оголошений у розшук. Політик є фігурантом у справі щодо декларування недостовірної інформації. У серпні 2022 року НАБУ та САП направили до суду справу, фігурантом якої є чинний депутат Сергій Шахов, який обґрунтовано підозрюється у недекларуванні майна на суму 87,6 мільйона гривень.

Сергій Шахов

Олександр Куницький. У листопаді 2024 року з’явилися повідомлення, що нардеп "Слуги народу" поїхав у відрядження до Ізраїлю на п’ять днів, проте після закінчення терміну назад він не повернувся. Відомо, що у Флориді (США) мешкає його родина.

Олександр Куницький

Скільки нардепів залишилось

За даними на сайті Верховної Ради, станом на 28 травня в українському парламенті було 400 народних депутатів, проте смерть Швеця там поки що не встигли врахувати. Крім того, перелічені вище нардепи досі не склали повноваження, а тому продовжують вважатися активними, хоч і не можуть голосувати. Таким чином, за фактом у Раді залишається 389 парламентаріїв.

Для ухвалення звичайного закону Раді потрібна проста більшість — 226 голосів. Якщо закон передбачає внесення змін до Конституції, то підтримати його має щонайменше 300 нардепів.

Як відомо, парламент може функціонувати, якщо в ньому є коаліція із партій чи фракцій, які сумарно мають понад половину голосів. В цей час "Слуга народу" здатна забезпечити так звану "монобільшість" самотужки, оскільки має 232 місця. Проте Одарченко та Куницький продовжують числитися у списку членів фракції. Тобто у "СН", з урахуванням смерті Швеця, на практиці залишається лише 229 місць.

За законом, якщо коаліція не може забезпечити більшість, то вона має 30 днів для формування нової. Інакше президент може розпустити парламент і оголосити про дострокові вибори. Проте за умов воєнного часу проведення виборів заборонено Конституцією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що того літа народні депутати України проведуть у відпустці 7 тижнів із 13. У мережі різко відреагували на парламентські канікули.