Відіграли весілля у Маріуполі: як виглядає дружина морпіха "Волини" і що про неї відомо

З полону Руслана чекала чоловіка разом із маленьким сином

Українські військові — справжні захисники країни, проте навіть наймужнішим потрібна ніжна жіноча опора та підтримка. Раніше ми писали про дружину командира СБС Роберта "Мадяра" Бровді, а тепер розповімо про кохану відомого морпіха Сергія Волинського з позивним "Волина".

Воїн захищав Маріуполь і пройшов російський полон, з якого на нього чекала дружина Руслана і маленький син Олександр. "Телеграф" розповідає, що відомо про "Волину", як боєць познайомився з коханою та як вона виглядає.

Крим, Маріуполь, "Азовсталь"

Сергій народився у Полтаві й зараз йому 33 роки. Закінчив Кременчуцький військовий ліцей та Національну академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. З 2013 року служив у морській піхоті в Криму, а після анексії півострова Волинський разом із побратимами передислокувався до Миколаєва, де став частиною 36-ї ОБрМП. З 2015 року брав участь в АТО на Маріупольському напрямку. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, медаллю "За військову службу Україні" та президентською нагородою за участь в АТО.

З початком повномасштабної війни Волина був у Маріуполі. Після прориву з оточення з частиною бійців приєднався до захисників "Азовсталі" та очолив морпіхів 36-ї бригади, вже звідти звертався до світових лідерів із проханням евакуювати цивільних. Після виходу українських військових із "Азовсталі" потрапив у полон. У вересні 2022 року був етапований до Туреччини, а у липні 2023-го повернувся до України, де на нього чекали дружина та син.

Полтавець знайшов кохання у Маріуполі

Під час служби у Маріуполі Волинський познайомився зі своєю майбутньою дружиною Русланою. Про це розповідала вона сама в сюжеті 1plus1. "Він запитав на вулиці як мене звати і більше нічого про мене не знав. Знайшов в інтернеті і перший написав. Мені було 27, Сергію – 24, мені завжди здавалось, що він старший", — поділилася жінка. Пара зустрічалася менш як рік, коли військовий зробив дівчині пропозицію. Весілля зіграли у Маріуполі, а пізніше у їхній родині народився син Сашко.

Попри постійні обстріли під час повномасштабного вторгнення, Сергій знаходив способи висловити свою любов близьким. За спогадами Руслани, якось у двері постукав кур’єр і вручив їй великий букет квітів із запискою від чоловіка. Чоловік ніжно називає кохану "моя Руся":

Де зараз морпіх "Волина"

Під час перебування у Туреччині, з ініціативи "Волини" в Україні було створено благодійний фонд "Сталеві", який надає допомогу морським піхотинцям та їхнім родинам. Допомагають з реалізацією проєкту й близькі Сергія, зокрема у 2023 році дружина Волинського Руслана та його сестра Тетяна Харько розповідали про фонд у сюжеті "Сніданок з 1+1".

Як виглядає Руслана Волинська, 2023 рік

Як виглядає Руслана Волинська, 2024 рік

"Волина" повністю присвятив себе роботі фонду: він активно порушує тему військовополонених в Україні та за кордоном, де висвітлює проблеми їхньої реінтеграції після повернення додому, а також ділиться власним досвідом перебування у російському полоні.

Зазначимо, що повернувся додому з полону Волинський, зокрема, разом із заступником командира полку "Азов" Святославом Паламарем. Раніше ми писали, що відомо про дружину бійця з позивним "Калина".