Народила йому доньку і чекала з полону: як виглядає дружина бійця "Калини" та що він про неї каже

Антоніна Паламар є мамою для двох прекрасних дітей

Заступник командира "Азову" Святослав Паламар з псевдонімом "Калина" одружений, як і командир СБС Роберт "Мадяр" Бровді. Захисник "Азовсталі" разом з побратимами у травні 2022 року був взятий у російський полон. Перебуваючи після обміну у Туреччині військовий вдруге став батьком.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Паламар детальніше розповів про своє особисте життя. Дружину азовця звати Антоніна і вона є справжньою опорою для 42-річного героя України.

Дружина, опора, мати

1 жовтня Святослав привітав дружину з днем народження. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar

"Нас познайомили друзі. Знайомство буквально за декілька днів переросло в щось більше, в кохання. Але потім війна, Маріуполь. І Тонічка приїхала до мене в Маріуполь у 15 році. Там вже народився син Лук'янчик. Ну, їй було не страшно поїхати. Батьки не хотіли відпускати її, звісно. Вона багато чого пережила зі мною, це ж дружина військового", — поділився "Калина". У 2022 році Антоніна розповіла bbc, що їх перша зустріч відбулася у Львові. Разом подружжя вже понад 10 років.

У 2023 році боєць вдруге став татом — його дружина народила донечку Квітославу, а він в цей час був у Туреччині після полону (8 липня 2023 року захисники "Азовсталі" повернулись в Україну). За словами Святослава, назвали так дівчинку на честь американської співачки з українським корінням Квітки Цісик. А ось ім'я для сина йому підказав сон: "Мені приснилося, що дружина вагітна і що в нас буде син. І я знаю, як його назвати".

Паламар з сином Лук'яном. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar

За словами бійця, наразі Антоніна "вся в дітях" і проживає вона у безпечному місці. До того ж тато дружини Паламара — 61-річний військовий, який воював під Бахмутом. Зараз він у Нацгвардії.

Що відомо про дітей "Калини"

"В Лук'янчика період такої цікавості і він хоче бути інтернет-блогером. Зараз я віддав його в пласт, йому повязали жовтий галстук (краватку). Дисциплінований став, кращий. Він добрий, у нього є багато захоплень. Зараз я йому купив гантельки, він другий клас закінчив. Він захоплюється спортом… Квіточка ще маленька, їй 2 рочки. Мама постійно з нею, вона не дає їй спокою, дуже шустра дитина. В неї є щось музикальне", — розповів Святослав.

Антоніна Паламар з дочкою Квітославою. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar

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