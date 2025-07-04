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М’ясна намазка за копійки: бюджетний рецепт на всі випадки життя (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Апетитний перекус без зайвого клопоту
Апетитний перекус без зайвого клопоту. Фото Колаж "Телеграф"

Неймовірно смачний перекус за лічені хвилини

Іноді виникають ситуації, коли необхідно швидко та ситно перекусити. Не кожен завжди має час на приготування соковитих котлет та повноцінного гарніру. У таких випадках вас може виручіть наступний рецепт.

Це проста, але смачна та поживна намазка для хліба, яка готується з ковбаси та сала. Вона чудово поєднується з першими стравами або може бути самостійним поживним перекушуванням. В результаті виходить апетитна та бюджетна закуска, яку ви напевно захочете мати у своєму холодильнику. Рецептом поділилися на кулінарному YouTube каналі Vitae Viktoria.

Інгредієнти:

  • 500 г сала
  • 200 г сиров’яленої ковбаси
  • пучок зеленої цибулі
  • 1 головка часнику
  • 1 ч. л чорного меленого перцю
  • 1 ст. л паприки солодкої
  • 1 ч. л прованських трав

Спосіб приготування:

  1. Попередньо сало потрібно просолити невеликою кількістю солі та залишити в холодильнику на одну добу. Зрізати з нього шкірку.
  2. Сало та ковбасу пропускаємо через м'ясорубку. Зелену цибулю максимально дрібно кришимо ножем. Подрібнюємо зручним чином часник.
  3. Всипаємо у масу спеції та ретельно все перемішуємо. Викладаємо в сухі та чисті баночки.

Така намазка чудово зберігається в холодильнику. А якщо у вас після цього рецепту залишиться сало з м’ясними прошарками, вам обов’язково слід його запекти. Ми розповідали, як зробити це особливо смачно.

Теги:
#Рецепт #Сало #Ковбаса #Бутерброди #Паштет #намазка