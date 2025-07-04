М’ясна намазка за копійки: бюджетний рецепт на всі випадки життя (відео)
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Неймовірно смачний перекус за лічені хвилини
Іноді виникають ситуації, коли необхідно швидко та ситно перекусити. Не кожен завжди має час на приготування соковитих котлет та повноцінного гарніру. У таких випадках вас може виручіть наступний рецепт.
Це проста, але смачна та поживна намазка для хліба, яка готується з ковбаси та сала. Вона чудово поєднується з першими стравами або може бути самостійним поживним перекушуванням. В результаті виходить апетитна та бюджетна закуска, яку ви напевно захочете мати у своєму холодильнику. Рецептом поділилися на кулінарному YouTube каналі Vitae Viktoria.
Інгредієнти:
- 500 г сала
- 200 г сиров’яленої ковбаси
- пучок зеленої цибулі
- 1 головка часнику
- 1 ч. л чорного меленого перцю
- 1 ст. л паприки солодкої
- 1 ч. л прованських трав
Спосіб приготування:
- Попередньо сало потрібно просолити невеликою кількістю солі та залишити в холодильнику на одну добу. Зрізати з нього шкірку.
- Сало та ковбасу пропускаємо через м'ясорубку. Зелену цибулю максимально дрібно кришимо ножем. Подрібнюємо зручним чином часник.
- Всипаємо у масу спеції та ретельно все перемішуємо. Викладаємо в сухі та чисті баночки.
Така намазка чудово зберігається в холодильнику. А якщо у вас після цього рецепту залишиться сало з м’ясними прошарками, вам обов’язково слід його запекти. Ми розповідали, як зробити це особливо смачно.