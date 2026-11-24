Які діагнози дають право і які документи потрібні

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Сама по собі III група інвалідності дружини не дає чоловікові відстрочки від мобілізації. На відміну від випадків, коли дружина має I або II групу, для III групи закон встановлює додаткові умови: значення має не лише факт інвалідності, а й захворювання або причина, через яку її встановили. Тому навіть за наявності відповідної довідки МСЕК чи витягу з рішення експертної команди ТЦК може відмовити у відстрочці, якщо медичні підстави не відповідають вимогам закону.

"Телеграф" з'ясовував, у яких випадках чоловік може отримати відстрочку через дружину з III групою, які документи подавати й що робити після відмови ТЦК.

Чому III група не працює автоматично, як перша й друга

Чи достатньо III групи інвалідності дружини, щоб чоловік отримав відстрочку? В коментарі "Телеграфу" на це питання відповіла старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова .

"Ні, автоматичного права немає. Для дружини з I чи II групою відстрочка передбачена пунктом 11 частини 1 статті 23 без додаткових застережень щодо діагнозу", — каже юристка.

Для III групи підстава вужча. За словами експертки, відстрочку надають тим, чия дружина має цю групу, встановлену внаслідок конкретних захворювань.

"Тому сама по собі III група підставою не є", — наголошує юристка.

Вимогу закріплено в пункті 12 частини 1 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там прямо перелічено, у яких випадках чоловік має право на відстрочку.

Два окремі шляхи: причина групи або діагноз

Закон передбачає два варіанти, і чоловікові достатньо підпадати під один із них. Діана Тернова описала їх так.

Перший стосується причини інвалідності. III група має бути встановлена внаслідок:

онкологічного захворювання;

відсутності кінцівки або кінцівок;

відсутності кисті або кистей;

відсутності стопи або стоп ніг;

відсутності одного з парних органів.

Другий залежить від наявності хвороби. Тут причина, з якої дружині встановили групу, не має значення: її могли дати з будь-якого приводу. Але у дружини має бути діагностовано:

онкологічне захворювання;

психічний розлад;

церебральний параліч;

інші паралітичні синдроми.

Догляд, пересування, інші родичі: чого закон не вимагає

Окремо постає питання догляду: чи треба доводити, що дружина не може без сторонньої допомоги. За словами експертки, чинна норма цього не передбачає.

"Закон не вимагає додаткових документів про те, що військовозобов'язаний має бути надавачем соціальних послуг. Також не потрібні рішення органів соціального захисту щодо догляду", — зазначає Діана Тернова.

Не вказано в законі й того, що людина з інвалідністю сама має потребувати постійного догляду. Тому не важливо, чи дружина ходить самостійно, чи обслуговує себе і чи справляється з побутовими справами.

"Самостійною підставою є сам факт наявності дружини з III групою, встановленою внаслідок перелічених у Законі хвороб", — пояснює юристка.

Ще одне уточнення стосується інших працездатних родичів у сім'ї.

"Чоловікові не потрібно бути єдиною особою, яка може здійснювати догляд. Наявність батьків, повнолітніх дітей, братів чи сестер жодним чином не впливає на право на відстрочку", — каже Діана Тернова.

За її словами, закон розмежовує дві підстави. Одна пов'язана з інвалідністю дружини. Інша стосується постійного догляду за іншими родичами.

Ті самі два випадки діють і для тих, хто вже на службі

Подібну логіку закон застосовує й до військових. Стаття 26 передбачає звільнення з військової служби через необхідність доглядати дружину чи чоловіка з III групою. Але лише за конкретних медичних умов.

Загальна III група підставою для звільнення сама по собі не є. Ресурс виділяє ті самі два випадки: група, встановлена внаслідок певних причин, або група з будь-якої причини за наявності онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів.

Свідоцтво про шлюб і довідка: що нести до ЦНАП

Коли підставу визначено, лишається зібрати документи. Їх перелік визначає постанова Кабінету Міністрів № 560 (далі — Порядок № 560). За словами експертки, комплект складається з двох частин. Спочатку потрібне свідоцтво про шлюб. До нього додають один із документів, що підтверджує інвалідність дружини:

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) за формою МОЗ. Витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Пенсійне посвідчення або посвідчення про призначення соціальної допомоги за законами про допомогу особам з інвалідністю з дитинства та особам, які не мають права на пенсію. У ньому мають бути вказані група та причина інвалідності. Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою Мінсоцполітики.

Друга частина стосується самої хвороби. Потрібен окремий документ, що підтверджує наявність у дружини захворювання та/або причину інвалідності з переліку закону.

Що робити, якщо ТЦК відмовив: чотири кроки юристки

Навіть із повним комплектом можна почути відмову. Рішення ухвалює комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Тому головний спосіб захисту, за словами Діани Тернової, це звернення до окружного адміністративного суду. Експертка радить діяти так:

Отримати рішення комісії. На руках має бути письмове рішення або протокол. Тоді можна перевірити, чи комісія дослідила всі медичні документи і чи правильно застосувала статтю 23 Закону та Порядок № 560. Порадитися з юристом щодо документів. Якщо відмова виникла через неповні медичні формулювання чи нестачу паперів, їх варто доповнити і подати повторно через ЦНАП. Подати адміністративний позов. У ньому слід вимагати визнати рішення комісії протиправним і скасувати його. Не затягувати з позовом. Без чинної відстрочки чоловіка можуть призвати під час мобілізації ще до завершення судового розгляду.

Відмова "через доброякісну пухлину": як суд скасував рішення ТЦК

Як це виглядає на практиці, показала справа з Дніпра. Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув позов чоловіка, якому ТЦК відмовив у продовженні відстрочки. Раніше її вже неодноразово надавали за тими самими документами.

Чоловік звернувся через ЦНАП і додав свідоцтво про шлюб, довідку МСЕК, пенсійне посвідчення та індивідуальну програму реабілітації дружини. Їй безстроково встановили III групу ще у 2021 році, а в медичних документах було вказано онкологічне захворювання. Довідки ТЦК за цією підставою видали у 2025 році, і станом на 1 січня 2026-го відстрочка відображалася в застосунку "Резерв+".

У лютому 2026 року комісія відмовила. Вона послалася на невідповідність підстав вимогам закону та ненадання належних документів. У повідомленні також зазначила, що доброякісна пухлина не є онкологічним захворюванням.

Суд діагноз по суті не оцінював. Він звернув увагу на інше: відповідачі не подали відзиву і не довели, що стан здоров'я дружини покращився чи документи втратили чинність. Комісія також не пояснила, які саме папери вважає неналежними. Тим часом за Порядком № 560 вона мусить оцінювати документи, за потреби запитувати додаткову інформацію та мотивувати відмову.

Рішення комісії визнали протиправним і скасували. Суд зобов'язав розглянути заяву повторно, але відстрочку сам не надавав, бо це повноваження комісії. З ТЦК також стягнули судовий збір у розмірі 1331,20 грн. Справа має номер 160/3683/26.

Законопроєкт може додати вимогу постійного догляду

Правила, які описала експертка, можуть змінитися. У жовтні 2026 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила , що очолювана нею правозахисна організація отримала відповідь від Офісу військового омбудсмана. До неї додали текст підготовленого законопроєкту, порівняльну таблицю та пояснювальну записку.

Серед пропозицій є зміни для подружжя людей з інвалідністю. Для чоловіків і дружин осіб з I та II групами замість самого факту наявності такого члена сім'ї можуть передбачити обов'язковий постійний догляд. Для подружжя людей з III групою за обставин, визначених законом, також можуть запровадити додаткову вимогу щодо догляду. Йдеться, зокрема, про онкологічні захворювання та відсутність кінцівок.

Зміни можуть торкнутися й інших категорій. Для батьків дітей з інвалідністю пропонують додаткові умови. Для родичів третього ступеня споріднення, які доглядають людей з I чи II групою, хочуть скасувати окрему підставу, а для родичів другого ступеня встановити додаткові обмеження. Деякі з умов стосуються відсутності інших осіб, які могли б здійснювати догляд.

Поки що це лише пропозиції. Отримання документа не означає, що правила вже змінилися. Для цього законопроєкт мають оприлюднити, розглянути та ухвалити у встановленому порядку.