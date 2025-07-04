Мясная намазка за копейки: бюджетный рецепт на все случаи жизни (видео)
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Невероятно вкусный перекус за считанные минуты
Иногда возникают ситуации, когда необходимо быстро и сытно перекусить. Не у каждого всегда есть время на приготовление сочных котлет и полноценного гарнира. В таких случаях вас может выручить следующий рецепт.
Это простая, но вкусная и питательная намазка для хлеба, которая готовится из колбасы и сала. Она прекрасно сочетается с первыми блюдами или может служить самостоятельным питательным перекусом. В результате получается аппетитная и бюджетная закуска, которую вы наверняка захотите иметь в своем холодильнике. Рецептом поделились на кулинарном YouTube-канале Vitae Viktoria.
Ингредиенты:
- 500 г сала
- 200 г сырой колбасы
- пучок зеленого лука
- 1 головка чеснока
- 1 ч. л черного молотого перца
- 1 ст. л паприки сладкой
- 1 ч. л прованских трав
Способ приготовления:
- Предварительно сало нужно просолить небольшим количеством соли и оставить в холодильнике на сутки. Срезать с него кожуру.
- Сало и колбасу пропускаем через мясорубку. Зеленый лук максимально мелко крошим ножом. Измельчаем удобным образом чеснок.
- Всыпаем в массу специи и тщательно перемешиваем. Выкладываем в сухие и чистые баночки.
Такая намазка отлично хранится в холодильнике. А если у вас после этого рецепта останется сало с мясными прослоями, вам обязательно следует его запечь. Мы рассказывали, как сделать это особенно вкусно.