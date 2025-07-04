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Мясная намазка за копейки: бюджетный рецепт на все случаи жизни (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Аппетитный перекус без лишних хлопот
Аппетитный перекус без лишних хлопот. Фото Коллаж "Телеграф"

Невероятно вкусный перекус за считанные минуты

Иногда возникают ситуации, когда необходимо быстро и сытно перекусить. Не у каждого всегда есть время на приготовление сочных котлет и полноценного гарнира. В таких случаях вас может выручить следующий рецепт.

Это простая, но вкусная и питательная намазка для хлеба, которая готовится из колбасы и сала. Она прекрасно сочетается с первыми блюдами или может служить самостоятельным питательным перекусом. В результате получается аппетитная и бюджетная закуска, которую вы наверняка захотите иметь в своем холодильнике. Рецептом поделились на кулинарном YouTube-канале Vitae Viktoria.

Ингредиенты:

  • 500 г сала
  • 200 г сырой колбасы
  • пучок зеленого лука
  • 1 головка чеснока
  • 1 ч. л черного молотого перца
  • 1 ст. л паприки сладкой
  • 1 ч. л прованских трав

Способ приготовления:

  1. Предварительно сало нужно просолить небольшим количеством соли и оставить в холодильнике на сутки. Срезать с него кожуру.
  2. Сало и колбасу пропускаем через мясорубку. Зеленый лук максимально мелко крошим ножом. Измельчаем удобным образом чеснок.
  3. Всыпаем в массу специи и тщательно перемешиваем. Выкладываем в сухие и чистые баночки.

Такая намазка отлично хранится в холодильнике. А если у вас после этого рецепта останется сало с мясными прослоями, вам обязательно следует его запечь. Мы рассказывали, как сделать это особенно вкусно.

Теги:
#Рецепт #Сало #Колбаса #Бутерброды #Паштет #намазка