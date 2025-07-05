Був найбільшою спорудою Харкова, де збиралися місцеві: як виглядає театр-цирк Муссурі у Харкові і що про нього відомо

Будівля свого часу мала сумнівну репутацію у місті

Чимало визначних місць, збудованих ще за часів Радянського Союзу, зараз перебувають в аварійному стані. Наприклад, Будинок сестер Синякових біля Харкова, який планували відновлювати у 2021 році. Також до таких будівель належить театр-цирк Муссурі у Харкові, який збирав тисячі мешканців міста.

У 1897 році у Харкові побудували цирк Нікітіних: Дмитра, Якима та Петра. Вони отримали ділянку на Жандармській площі, яка зараз називається площею Національної Гвардії. Це було популярне місце у Харкові, адже цирк дивував різноманітною програмою. Зокрема, артисти демонстрували підводну пантоміму.

Театр Нікітіних, фото "Вікіпедія"

Директором цирку Нікітіних був грек Герасим Муссурі. У 1910 році у братів завершувався договір з міською радою, тож вони мали звільнити Жандармську площу. Так Нікітіни почали шукати нове місце для цирку. Як директор, Муссурі знайшов його на розі вулиць Благовіщенської і Дмитрівської. Утім, він купив місце на своє ім'я, припинивши співпрацю з Нікітіними.

Театр називали "Харківським колізеєм", фото А. Парамонова

Так у 1911 році на Благовіщенській, 28 з'явився новий цирк висотою у 20 метрів, купол якого сягав величезних у ті часи розміру — 70 метрів. Публіка мала місця, які були зроблені амфітеатром. Натомість арену побудували так, що вона була розташована нижче рівня землі.

У 1911–1989 роках театр Муссурі вважався найбільшою спорудою Харкова. Однак глядачі бойкотували це місце, оскільки вважали, що Муссурі зрадив братів Нікітіних, з якими довго співпрацював. Також у цирку ставалися нещасні випадки: лев загриз дресирувальницю, а також акробат зірвався з висоти і загинув. До того ж була пожежа, яка забрала життя учасників трупи.

Театр Муссурі мав неоднозначну репутацію, фото А. Парамонова

Через відсутність публіки та зростання боргів Муссурі вирішив зробити з цирку оперний театр. У 1912 році тут виконували оперу Джузеппе Верді "Аїда". Підприємець навіть придбав 2 верблюди на останні кошти для виступу. Однак опера виявилась провальною через поганий звук, запах гною і погане освітлення. Герасим важко сприймав поразки і невдовзі помер.

Після Міссурі у театрі постійно змінювалися власники, але нікому не вдавалося заробити з цієї справи. У 1919 році у цьому місці проголосили Українську радянську соціалістичну республіку зі столицею у Харкові. Тоді ж ухвалили першу конституцію УРСР. Загалом більшовики використовували театр для проведення суспільно-політичних заходів.

У цьому театрі проголошували УРСР, фото "Вікіпедії"

З 1929 по 1987 роки у цьому місці діяв перший в Україні театр оперети (зараз — театр музичної комедії). Тут демонстрували відомі вистави "Запорожець за Дунаєм", "Циганський барон", "Ніч перед Різдвом", "Сорочинський ярмарок". Свого часу тут виступали Федір Шаляпін, Алла Пугачова, Володимир Висоцький та інші.

Тут виступали з відомими виставами, фото kh.depo.ua

Згодом театр поступово набув популярності серед харків'ян. Водночас місце кілька разів перебудовували через погану акустику. Через це фасад неодноразово змінювався, втрачаючи автентичність. У 1987 році театр закрили на ремонт. Будівля кілька разів горіла через те, що деякі конструкції були виготовлені з дерева та очерету.

Будівля перебуває у закинутому стані, фото mcsimba.livejournal

У 1991 році у місті відкрили нову будівлю оперного театру. Натомість Муссурі залишився закинутим і невідремонтованим. А у 2005 році будівлю визнали аварійною і вилучили зі списку пам'яток архітектури. Були розмови про те, аби повністю зруйнувати театр, але поки цього не сталося. У 2023 році у Муссурі знову трапилась пожежа, яка охопила 40 квадратних метрів території.

Театр Муссурі з висоти, фото "Где в Харькове"

Театр Муссурі горів, фото ГУ ДСНС Харківщини

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