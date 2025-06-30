Колись там тренувалися футболісти, а тепер - хащі: що сталося зі стадіоном "Локомотив" у Дніпрі

Це було популярним місцем для занять спортом у Дніпрі

В Україні залишилось чимало цікавих місць ще з часів Радянського Союзу. Зокрема, стадіони, які слугували місцем для тренувань спортсменів і водночас простором для дозвілля. До таких належить стадіон "Локомотив" у Дніпрі, розташований на вулиці Семафорна, 23 у житловому масиві "Північний".

Стадіон "Локомотив" збудували у 50-х роках XX століття працівники Дніпропетровського вагоноремонтного заводу. Його відкрили для користування у 1966 році. Довгий час тут тренувалися спортсмени футбольної команди "Локомотив", до якої входили працівники заводу. Власне, звідси й виникла назва стадіону.

Стадіон "Локомотив" у минулому столітті, фото Hans Kalinin

На "Локомотиві" тренувалися дитячі та юнацькі команди з футболу та різних видів спорту. Для цього тут було облаштоване футбольне поле, бігові доріжки, спортивні майданчики. Також тут займалися спортом місцеві жителі, особливо масиву "Північний". Так "Локомотив" став повноцінним спортивним комплексом у Дніпрі.

Стадіон "Локомотив" у Дніпрі у 2021 році, фото "Укрзалізниця"

Утім, з часом стадіону перестали приділяти належну увагу. Тут ніхто не проводив ремонтів, а територія почала заростати травами. Так сюди нерідко приходили мародери, а приміщення почали руйнувати вандали. Через це штукатурка обсипалась, а будівля остаточно стала закинутою. Тепер перебувати там небезпечно, адже руйнування конструкцій може травмувати.

Стадіон перебуває в аварійному стані, фото "Житловий масив Північний"

У 2021 році "Укрзалізниця", якій належить стадіон, виставила його на продаж. Компанія оголосила аукціон на сайті Prozzoro із початковою вартістю у 2,75 мільйона гривень. Утім, претендентів на купівлю спорткомплексу не було, тож оголошення прибрали.

Загалом територія "Локомотиву" складає 24,5 квадратних метрів. До території спорткомплексу входить адмінбудівля, веранди, трибуни, поле для мініфутболу, тенісний корт і велике футбольне поле. Після початку вторгнення росіян до стадіону нікому немає діла. Територія "Локомотиву" поросла кущами, а трибуни з кожним днем все більше руйнуються.

"Локомотив" заріс хащами, фото з мережі

Трибуни стадіону руйнуються, фото gorod.dp.ua

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