Було промисловим містом, а зараз як руїна: як виглядає Поліське у Чорнобильській зоні відчуження

Колись у містечку розвивалась промисловість і жило кілька тисяч людей

В Україні є покинуте містечко Поліське, як колись називалось Хабне. Воно розташоване у Київській області, неподалік Прип’яті та Чорнобиля. На його долю суттєво вплинула аварія на Чорнобильській АЕС. Також ми розповідали про містечко Орбіта на Черкащині.

На сайті Поліського району написано, що місто заснували у 1215 році. Утім, перша згадка про поселення датується 1415 роком як Хабне. Є версія, що місто заснували євреї, які втекли з Києва через напади кочовиків.

Хабне було одним із найвідоміших іудейських центрів в Україні. Коли воно було у складі Литовської держави та Речі Посполитої, у місті стояли укріплення з дерев’яними стінами й баштами. Також захистом від ворогів вважалися дрімучі ліси й болота.

Містечко Поліське на Київщині, "Невгамовні бродяги"

Загалом місто перебувало у Речі Посполитій близько 400 років. Після поділу Польщі у Хабному жили деякі польські пани-землевласники. Іншу частину населення складали вільні козаки, поляки та євреї-ремісники.

Протягом 190 років Хабне було частиною Російської імперії та Радянського Союзу. Місто було багатим покладами болотної залізної руди. Тож у XVI столітті у населеному пункті активно розвивалась чорна металургія. З металу зазвичай виготовляли військову амуніцію.

У Поліському розвивалась чорна металургія, кадр із фільму «Поліські тенета»

У XIX столітті у Хабному активно розвивалась промисловість. Зокрема працювала швейна фабрика пана Радзивілла, меблева фабрика і ремісницькі об'єднання. У 1918 році місто окупувала радянська армія. Промисловість почала занепадати, а місто понизили до селища міського типу.

Актова зала в будівлі райкому компартії та райвиконкому, фото "Детектор медіа"

За переказами Хабне пережило Голодомор 1933 року завдяки земляку з високою посадою у держорганах. Пізніше Хабне окупували німецькі війська. Тут вбивали місцевих євреїв — їх закопували живцем у лісах. Також у Хабному діяли партизани УПА, які боролися з радянською та німецькою арміями.

Палац культури в Поліському, фото "Детектор медіа"

У 1935-1957 роках місто називалось Кагановичі Перші, а потім перейменували у Поліське. До Чорнобильської катастрофи у населеному пункті жило 12 тисяч осіб. Однак після аварії місто опинилося у зоні відчуження, тож мешканці евакуйовувалися в інші населені пункти.

Радянська влада замовчувала масштаби катастрофи і перешкоджала виїзду жителів з міста. Для цього чиновники фінансували прокладання асфальту, зведення кількох багатоповерхівок, перекривання будинків.

Поліське потрапило у зону відчуження, фото Каті Полівчак для LB.ua

Проте після відселення громадян асфальт зірвали, газові та водогінні труби викопали, а будинки обікрали. Відтак, Поліське стало схожим на руїну, а в будинках поросли кущі та дерева. У 2009-2010 роках місцеву школу та садок розібрали на будматеріали.

Поліське розграбували, фото Каті Полівчак для LB.ua

Частина селища згоріла під час лісових пожеж в Чорнобильській зоні у квітні 2015 і 2020 роках. За даними на 2020 рік у Поліському мешкає 10 осіб. Раніше місцеві приїждажали у Поліське на Проводи, аби вшанувати рідних на кладовищі.

Поліське стало схоже на руїну, фото Каті Полівчак

У 2021 році про селище зняли документальний фільм під назвою "Поліські Тенета". Його створила студія DocNoteFilms. У 2022 році Поліське окупували росіяни. Згодом українські військові звільнили селище.

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