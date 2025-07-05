Был самым большим сооружением Харькова, где собирались местные: как выглядит театр-цирк Муссури в Харькове и что о нем известно

Здание в свое время имело сомнительную репутацию в городе

Многие достопримечательности, построенные еще во времена Советского Союза, сейчас находятся в аварийном состоянии. К примеру, Дом сестер Синяковых возле Харькова, который планировали восстанавливать в 2021 году. Также к таким зданиям принадлежит театр-цирк Муссури в Харькове, который собирал тысячи жителей города.

В 1897 году в Харькове построили цирк Никитиных: Дмитрия, Акима и Петра. Они получили участок на Жандармской площади, который сейчас называется площадью Национальной Гвардии. Это было популярное место в Харькове, ведь цирк впечатлял разнообразной программой. В частности, артисты демонстрировали подводную пантомиму.

Театр Никитиных, фото "Википедия"

Директором цирка Никитиных был грек Герасим Муссури. В 1910 году у братьев завершался договор с городским советом, поэтому они должны были освободить Жандармскую площадь. Так Никитины начали искать новое место для цирка. Как директор, Муссури нашел его на углу улиц Благовещенской и Дмитровской. Впрочем, он купил место на свое имя, прекратив сотрудничество с Никитиными.

Театр называли "Харьковским коллизеем", фото А. Парамонова

Так, в 1911 году на Благовещенской, 28 появился новый цирк высотой в 20 метров, купол которого достигал огромных в те времена размеров — 70 метров. Публика имела места, сделанные амфитеатром. Арену построили так, что она была расположена ниже уровня земли.

В 1911–1989 годах театр Муссури считался самым большим сооружением Харькова. Однако зрители бойкотировали это место, поскольку считали, что Муссури предал братьев Никитиных, с которыми долго сотрудничал. Также в цирке происходили несчастные случаи: лев загрыз дрессировщицу, а также акробат сорвался с высоты и погиб. К тому же был пожар, унесший жизни участников труппы.

Театр Муссури имел неоднозначную репутацию, фото А. Парамонова

Из-за отсутствия публики и роста долгов Муссури решил сделать из цирка оперный театр. В 1912 году здесь исполняли оперу Джузеппе Верди "Аида". Предприниматель даже приобрел 2 верблюда на последние средства для выступления. Однако опера оказалась провальной из-за плохого звука, запаха навоза и плохого освещения. Герасим тяжело воспринимал поражение и вскоре скончался.

После Миссури в театре постоянно менялись владельцы, но никому не удавалось заработать с этого дела. В 1919 году в этом месте была провозглашена Украинская советская социалистическая республика со столицей в Харькове. Тогда же была принята первая конституция УССР. В целом большевики использовали театр для проведения общественно-политических мероприятий.

В этом театре провозглашали УССР, фото "Википедии"

С 1929 по 1987 год в этом месте действовал первый в Украине театр оперетты (сейчас — театр музыкальной комедии). Здесь демонстрировали известные представления "Запорожец за Дунаем", "Цыганский барон", "Ночь перед Рождеством", "Сорочинская ярмарка". В свое время здесь выступали Федор Шаляпин, Алла Пугачева, Владимир Высоцкий и другие.

Здесь выступали с известными спектаклями, фото kh.depo.ua

Впоследствии театр постепенно приобрел популярность среди харьковчан. В то же время место несколько раз перестраивалось из-за плохой акустики. Поэтому фасад неоднократно менялся, теряя подлинность. В 1987 году театр был закрыт на ремонт. Здание несколько раз горело из-за того, что некоторые конструкции были изготовлены из дерева и камыша.

Здание находится в заброшенном состоянии, фото mcsimba.livejournal

В 1991 году в городе было открыто новое здание оперного театра. Муссури же остался заброшенным и неотремонтированным. А в 2005 году здание сочли аварийным и изъяли из списка памятников архитектуры. Были разговоры о том, чтобы полностью разрушить театр, но пока этого не произошло. В 2023 году в Муссуре снова произошел пожар, охвативший 40 квадратных метров территории.

Театр Муссури с высоты, фото "Где в Харькове"

Театр Муссури горел, фото ГУ ГСЧС Харьковщины

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит стадион "Локомотив" в Днепре. Раньше это место было популярным для спортсменов и местных.