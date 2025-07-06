Крабові палички по-новому: секретний інгредієнт, який здивує всіх
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Ця закуска розлетиться зі столу миттєво
Прості закуски — завжди в топі у кулінарів. Ми ділились рецептом смачних "голих" помідорів. Тепер розповідаємо, як приготувати крабові палички так, щоб ніхто не здогадався, що закуска зроблена з них.
"Телеграф" розповідає, як смачно замаринувати цей рибний продукт. Цю страву можна і на святковий стіл поставити — гості не тільки зацікавляться рецептом, а ще й попросять загорнути з собою.
Інгредієнти:
- Крабові палички — 400 г
- Оливкова олія (або будь-яка інша салатна олія) — 70-80 мл
- Порошок солодкої паприки — до смаку
- Лимонний сік — 1-1,5 чайні ложки
- Сушений базилік — до смаку
- Часник — 2 зуб.
- Гострий перець — до смаку
- Сіль
Спосіб приготування:
- Розгорни крабові палички і наріж їх тонкою соломкою. Якщо вони заморожені, обов’язково перед цим розморозь — інакше не вийде.
- Подрібни часник будь-яким чином — наріж або пропусти через прес. Змішай олію, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, трави, сіль і перець.
- Залий маринадом крабові палички, добре перемішай. Залиш маринуватися в холодильнику мінімум на 12 годин.
Через 12 годин закуску можна куштувати — палички добре просочаться маринадом і будуть надзвичайно апетитними. Також ми розповідали, який один інгредієнт псує смак борщу.