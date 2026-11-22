Під завалами можуть бути діти: що відбувається на місці удару Росії по Димеру
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З верхніх поверхів будинку рятувальники евакуювали дев’ятьох людей
У Димері Київської області 22 листопада російський дрон влучив у житлову п’ятиповерхівку: загинула жінка, постраждали троє, зокрема дитина. Вранці 15 людей не виходили на зв’язок. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошуково-рятувальна операція почалася вранці, а пожежу в будинку вдалося локалізувати. Серед евакуйованих із верхніх поверхів була дитина.
Кого знайшли під завалами і кому надали допомогу
Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів близько полудня. Це підтвердила прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.
"Підліток дістав множинні осколкові поранення руки, його госпіталізували. У 22-річної дівчини – різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці", – повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У третьої постраждалої, жінки 1972 року народження, – гостра реакція на стрес. Медики надають їй допомогу на місці, госпіталізація їй не знадобилася.
Як шукають людей під завалами
Удар частково зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки: обвалилися квартири з першого по п’ятий поверх. Під уламками ще можуть залишатися люди. У Нацполіції Київської області повідомили, що станом на полудень 15 осіб вважаються зниклими безвісти, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 7-річний хлопчик.
"Залучили важку інженерну техніку. На місці також працюють рятувальники-кінологи із собаками, які шукають людей", – розповіла Рубан. За її словами, розбір завалів ускладнюють обвалені плити перекриття: їх знімають за допомогою спецтехніки.
Де у Димері допомагають постраждалим
Штаб допомоги відкрили в укритті дитячого садка "Зернятко" на вулиці Освітянській, 4, повідомив Ткаченко. Там працюють співробітники соціальних служб, волонтери та психологи. Для постраждалих і рятувальників організували харчування.
Жителям, чиї будинки зазнали незначних пошкоджень, видають плівку та плити OSB, щоб тимчасово закрити пошкоджені ділянки.
Як повідомляв "Телеграф", ніч 21 листопада знову була неспокійною для Києва. У столиці лунали вибухи, а вранці внаслідок падіння уламків у Подільському районі загорівся приватний будинок.