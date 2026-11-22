З верхніх поверхів будинку рятувальники евакуювали дев’ятьох людей

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У Димері Київської області 22 листопада російський дрон влучив у житлову п’ятиповерхівку: загинула жінка, постраждали троє, зокрема дитина. Вранці 15 людей не виходили на зв’язок. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошуково-рятувальна операція почалася вранці, а пожежу в будинку вдалося локалізувати. Серед евакуйованих із верхніх поверхів була дитина.

Рятувальні служби працюють біля зруйнованого під’їзду у Димері

Кого знайшли під завалами і кому надали допомогу

Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів близько полудня. Це підтвердила прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.

"Підліток дістав множинні осколкові поранення руки, його госпіталізували. У 22-річної дівчини – різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці", – повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У третьої постраждалої, жінки 1972 року народження, – гостра реакція на стрес. Медики надають їй допомогу на місці, госпіталізація їй не знадобилася.

На місці удару в Димері працюють рятувальники та медики

Як шукають людей під завалами

Удар частково зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки: обвалилися квартири з першого по п’ятий поверх. Під уламками ще можуть залишатися люди. У Нацполіції Київської області повідомили, що станом на полудень 15 осіб вважаються зниклими безвісти, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 7-річний хлопчик.

Після влучання дрона в будинку почалася пожежа

"Залучили важку інженерну техніку. На місці також працюють рятувальники-кінологи із собаками, які шукають людей", – розповіла Рубан. За її словами, розбір завалів ускладнюють обвалені плити перекриття: їх знімають за допомогою спецтехніки.

Для розбору завалів у Димері залучили важку техніку

Біля зруйнованої п’ятиповерхівки жителі чекають звісток про близьких

Де у Димері допомагають постраждалим

Штаб допомоги відкрили в укритті дитячого садка "Зернятко" на вулиці Освітянській, 4, повідомив Ткаченко. Там працюють співробітники соціальних служб, волонтери та психологи. Для постраждалих і рятувальників організували харчування.

Жителям, чиї будинки зазнали незначних пошкоджень, видають плівку та плити OSB, щоб тимчасово закрити пошкоджені ділянки.

Жителям пошкоджених будинків видають матеріали для тимчасового ремонту

Як повідомляв "Телеграф", ніч 21 листопада знову була неспокійною для Києва. У столиці лунали вибухи, а вранці внаслідок падіння уламків у Подільському районі загорівся приватний будинок.