Рівень води залишається значно нижчим за норму, а до історичного мінімуму 1969 року — лише кілька сантиметрів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Гуляти по дну пішки — озеро Світязь на Волині майже досягло рекорду обміління. Після аномальної літньої посухи та малодозової осені, найбільше озеро України досі не відновилось. Вода подекуди відійшла від берега на 50–70 метрів.

В мережі публікують відео, як можна гуляти пішки там, де ще кілька років тому плескалися хвилі.

Читайте також: Синевир втратив половину водної поверхні: як зараз виглядає озеро чи зникне воно тепер (фото, відео)

З 10 до 17 листопада рівень води в озері не змінився, повідомив Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. Від початку місяця на Волині випало в середньому лише 1,6 мм опадів – 4% листопадової норми.

Наприкінці вересня рівень води знизився з 97 до 95 см, з 29 вересня до 6 жовтня рівень упав ще на 2 см, повідомив регіональний офіс. Історичний мінімум у 1969 році становив 86 см. Норма ж - 140 см. Зауважимо, це показник на спеціальній вимірювальній рейці (водомірному посту) біля берега.

Літо було дуже ощадливим на опади. Шацький національний природний парк зафіксував за червень–серпень 134,6 мм опадів – близько 16% від кількості за весь 2023 рік. Улітку температура сягала 39,7 °C, що посилило випаровування. Пересохлий ґрунт і осушені болота навколо озера вбирають осінню вологу, тож до Світязя її доходить мало.

"Ці дощі не повпливали сильно на рівень води, тому що рівні ґрунтових вод є дуже низькі. Опадів було недостатньо", – пояснила інженерка-гідротехнік Регіонального офісу водних ресурсів Олена Митрофанюк.

Як повідомляв "Телеграф", страждає не тільки Світязь — у 2026 році через посуху, спеку й брак опадів водність Дністра поблизу Галича впала до 12%, а рівень води – до 74 см. Історично низькі рівні фіксували також на Рейні й Дунаї.