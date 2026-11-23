Станція в Татарстані є одним із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба"

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Моніторингові канали повідомляють про повторне ураження нафтоперекачувальної станції "Калейкіно" поблизу Альметьєвська в Татарстані та Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області в ніч на 23 листопада.

Збройні сили України напередодні завдавали удару по трьох нафтових резервуарів на станції "Калейкіно-1". Один із них загорівся, два інші зазнали пошкоджень.

Наслідки удару по станції в Татарстані

На станції приймають і змішують нафту із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану. Звідти її перекачують на нафтопереробні заводи та до системи "Дружби". "Калейкіно" — початковий вузол нафтопроводу.

Через район Альметьєвська проходять магістральні нафтопроводи

У Ростовській області спалахнула пожежа в районі Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Це єдиний діючий НПЗ у Ростовській області. Він є монополістом у регіоні та одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. За попередніми даними, пожежа поширюється в напрямку самого НПЗ, а також приватної паливно-логістичної компанії "Тата-газ".

Ранок біля Новошахтинського НПЗ

Новошахтинський завод у 2024 році переробив 3,3 млн тонн нафти. Підприємство виробляє прямогонні фракції на експорт і бітум для внутрішнього ринку.

Від початку повномасштабного вторгнення Новошахтинський завод нафтопродуктів (Ростовська область РФ) зазнав щонайменше 12 повітряних атак.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 22 листопада в Краснодарському краї помітили дим біля Афіпського НПЗ, а мерія Краснодара заявила про нібито відбиття атаки безпілотників. Також чули вибухи в районі порту в Балтійську та вибухи поблизу військового містечка Росгвардії.