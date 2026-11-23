Для частини програм строки скоротили через завершення бюджетного року

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У грудні 2026 року українці можуть скористатися кількома державними програмами фінансової підтримки. Це кошти на профілактичне обстеження, щомісячну допомогу на проживання для переселенців або одноразову виплату після повернення з депортації чи окупації. Кожна програма має свої умови участі.

Енергетична підтримка для будинків і підприємців

ОСББ, управителі багатоквартирних будинків і житлові кооперативи можуть скористатися програмою "СвітлоДІМ" та отримати від 100 до 300 тис. грн на обладнання для автономного електроживлення. Розмір допомоги визначають за поверховістю будинку й кількістю під’їздів. Програма охоплює Київ, Київську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області.

Кошти дозволено спрямувати на генератори, інвертори, системи керування високовольтними батареями, акумулятори та сонячні панелі.

Обладнання має підтримувати роботу водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення й теплопостачання.

Підприємці можуть оформити кредит під 0% на енергетичне обладнання. Умови програми передбачають:

податися можуть ФОП і юридичні особи – мікро-, малі та середні підприємства (ММСП), які відповідають критеріям програми "Доступні кредити 5-7-9%";

сума кредиту – до 10 млн грн , строк – до 3 років ;

, строк – до ; витратити кошти можна лише на генераційні установки: газотурбінні, газопоршневі, біогазові, дизельні, бензинові та газові генератори.

"Скринінг здоров’я 40+": коли подати заявку і пройти обстеження

Подати заявку на кошти за програмою "Скринінг здоров’я 40+" можна до 15 грудня включно, повідомив Кабінет Міністрів України. Програма доступна людям віком від 40 років і допомагає вчасно виявляти ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із психічним здоров’ям.

Пройти й оплатити обстеження потрібно до 19 грудня включно. Зазвичай на це дають два місяці від дня зарахування коштів. Якщо індивідуальний строк спливає раніше, скористатися коштами потрібно до його завершення.

Банки автоматично повернуть невикористані кошти до державного бюджету не пізніше 20 грудня. У 2027 році можна буде подати заявку повторно.

Допомога на проживання ВПО: хто отримає 2 000 і 3 000 грн

У грудні триває шестимісячний період виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб, який почався 1 вересня 2026 року й завершиться 28 лютого 2027 року. На кожну дитину та людину з інвалідністю нараховують 3 000 грн на місяць, на інших отримувачів, які відповідають критеріям, – 2 000 грн.

50 000 грн після повернення з депортації чи окупації

Діти та молодь віком 18–23 роки, які повернулися на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, мають право на одноразову допомогу в розмірі 50 000 грн. Щоб отримати гроші до кінця 2026 року, заяву потрібно подати до 11 грудня включно, повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Загальний строк звернення – два роки від дня виникнення права на виплату.

Заяви приймає Державна служба України у справах дітей – особисто, поштою або електронною поштою. За дітей до 18 років звертаються батьки, опікуни або інші уповноважені представники. Підлітки від 14 років і молоді люди віком 18–23 роки можуть подати заяву самостійно.

До заяви додають документ, що посвідчує особу заявника, податковий номер, підтвердження повернення, згоду на обробку персональних даних і банківські реквізити. Якщо заяву за дитину подає представник, також потрібні копія свідоцтва про народження та документ про його повноваження. Електронні документи підписують кваліфікованим електронним підписом.

Одноразова допомога на книжки

Після досягнення 18 років українці можуть подати заявку на одноразову допомогу за програмою "єКнига". У 2026 році виплата становить 998,40 грн. Звернутися можна впродовж року після повноліття.

Щоб оформити виплату, потрібно:

відкрити в банку спеціальну "Дія.Картку"; у застосунку "Дія" перейти до розділу "Сервіси" й вибрати послугу "єКнига"; вказати картку та надіслати заявку.

Отримані кошти потрібно використати протягом трьох місяців після зарахування. Їх можна витратити на паперові, електронні та аудіокнижки. Зняти гроші готівкою або оплатити ними інші покупки не можна.

Де знайти інформацію про програми підтримки

На урядовому сайті " єОпора " зібрано інформацію про актуальні програми підтримки. Перед поданням заявки варто перевірити умови конкретної програми. Наприклад, сайт містить інформацію про підключення стабільного інтернету xPON, але держава лише надає інформаційну підтримку й не відшкодовує вартість підключення.

На сайті можна скористатися персоналізованим пошуком і підібрати програму за:

потрібним видом допомоги;

інформацією про заявника;

місцем проживання.

На сайті можна підібрати програму підтримки за видом допомоги, даними заявника та місцем проживання/ Джерело: Скриншот

Як повідомляв "Телеграф", мікро- й малий бізнес міг отримати грант на генератори та інше енергообладнання, причому повторна участь у програмі не виключає подання заявки. Розмір виплати залежить від кількості працівників і становить від 15 до 30 тис. грн.

Власники приватних будинків можуть отримати фінансування комплект із сонячної електростанції, генератора й акумулятора пільговим кредитом до 480 тис. грн. Державна компенсація залежить від складу комплекту: за генератор передбачено 20% тіла кредиту, а за генератор з акумулятором – 25%.