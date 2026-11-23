Чи доведеться державі виплачувати чиновнику понад 2 млн грн компенсації

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Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкасський, якого у 2023 році зі скандалом звільнили з посади, домігся поновлення на роботі. Ба більше, суд зобов'язав державу виплатити йому понад 2,1 млн грн компенсації за вимушений прогул. Однак повертати чиновника на посаду митниця поки не поспішає. У відповіді на запит "Телеграфу" відомство повідомило, що оскаржуватиме рішення у Верховному Суді. Крім того, коштів на виплату присудженої компенсації в бюджеті митниці на 2026 рік не передбачено.

Особливого резонансу цій історії додає склад суддівської колегії, яка ухвалила рішення на користь Черкасського. Серед них – Андрій Парінов та Олександр Беспалов, які нещодавно опинилися в центрі журналістського розслідування щодо земельних ділянок біля столичної "Феофанії". Після його публікації НАЗК розпочало моніторинг способу життя суддів.

І це далеко не єдина скандальна обставина. Черкасський фігурує в розслідуваннях щодо ймовірного незаконного збагачення, журналісти знаходили відомості про його інвестиції в елітну нерухомість у Дубаї, а його цивільна дружина Марія Трифонова опинилася в центрі кримінального розслідування щодо фальсифікованих препаратів для схуднення.

Про те, хто повернув Черкасського на митницю, чим відомий колишній високопосадовець, які статки має його родина та чому Держмитслужба вирішила оскаржувати судове рішення, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Важливе:

Колишнього заступника голови Держмитслужби звільнили у 2023 році після зриву важливих переговорів зі США щодо міжнародної допомоги. Перша інстанція визнала звільнення законним, однак апеляція скасувала це рішення.

після зриву важливих переговорів зі США щодо міжнародної допомоги. Перша інстанція визнала звільнення законним, однак апеляція скасувала це рішення. Держмитслужба оскаржить у Верховному Суді поновлення Черкасського. У відповіді "Телеграфу" відомство підтвердило, що чиновника досі не поновлено, а компенсацію в розмірі 2,12 млн грн не виплачено. Коштів на таку виплату в бюджеті служби на 2026 рік немає.

У відповіді "Телеграфу" відомство підтвердило, що чиновника досі не поновлено, а компенсацію в розмірі 2,12 млн грн не виплачено. Коштів на таку виплату в бюджеті служби на 2026 рік немає. Двоє суддів опинилися в центрі корупційного скандалу. Андрій Парінов та Олександр Беспалов стали героями розслідування Bihus.Info через земельні ділянки їхніх родичів біля "Феофанії". Після розголосу НАЗК розпочало моніторинг способу життя суддів.

Андрій Парінов та Олександр Беспалов стали героями розслідування Bihus.Info через земельні ділянки їхніх родичів біля "Феофанії". Після розголосу НАЗК розпочало моніторинг способу життя суддів. Черкасський фігурує в розслідуваннях щодо мільйонних статків. Журналісти повідомляли про його спільні інвестиції з бізнес-партнером у нерухомість у Дубаї загальною вартістю понад 20 млн доларів.

Журналісти повідомляли про його спільні інвестиції з бізнес-партнером у нерухомість у Дубаї загальною вартістю понад 20 млн доларів. Цивільна дружина митника вивезла за кордон близько 1,6 млн євро. За матеріалами кримінального провадження, правоохоронці ставили під сумнів відповідність цих коштів офіційним доходам родини.

За матеріалами кримінального провадження, правоохоронці ставили під сумнів відповідність цих коштів офіційним доходам родини. Бізнес родини опинився в центрі справи про фальсифіковані ліки. Марію Трифонову та Анатолія Черкаського пов'язують із розслідуванням щодо препарату Biopatid. Правоохоронці провели понад 250 обшуків та повідомили про підозру 27 особам.

Яке рішення ухвалили судді та чому його оскаржуватимуть

Офіційною підставою звільнення Черкасського у 2023 році стало порушення Присяги державного службовця. Одним із ключових епізодів дисциплінарної справи був фактичний зрив переговорів зі США про надання допомоги українській митниці.

Черкасський поїхав у відрядження до Польщі, де мали відбутися переговори з представниками Офісу технічної допомоги Казначейства США. Він був одним із ключових учасників української делегації, однак, як пояснював посадовець, через стан здоров'я не взяв участі у запланованих зустрічах.

У результаті отримання допомоги перенеслося на рік. При цьому Черкасський не організував своєї участі в переговорах хоча б дистанційно.

Після звільнення він звернувся до суду. Перша інстанція встановила, що посадовця повідомляли про дисциплінарне провадження електронною поштою, через Viber і WhatsApp. Він мав можливість надати пояснення, але не скористався нею. А звільнили його в перший робочий день після завершення лікарняного. Тож суд першої інстанції визнав звільнення законним.

Однак Черкасський подав апеляційну скаргу. І 3 листопада 2026 року Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив його позовні вимоги.

Справу №320/15215/23 розглядали троє суддів: Андрій Парінов (головуючий), Олександр Беспалов та Євгенія Кравченко.

Руслан Черкасський

Судді скасували розпорядження Кабінету міністрів від 24 березня 2023 року №245-р про звільнення Черкасського, а також відповідний наказ Держмитслужби від 27 березня 2023 року №211-о. Посадовця поновили на роботі з 28 березня 2023 року та присудили 2 121 484,50 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

На момент підготовки матеріалу мотивувальна частина рішення апеляційного суду не була доступна редакції, тому встановити всі аргументи, якими керувалася колегія, поки не вдалося.

Водночас "Телеграф" звернувся до Державної митної служби із запитом, щоб з'ясувати, чи збирається відомство повертати Черкасського на посаду, виплачувати йому компенсацію та оскаржувати рішення суду.

У відповіді Держмитслужба підтвердила, що має намір звернутися до Верховного Суду.

Фрагмент відповіді Держмитслужби

"Держмитслужбою, як однією зі сторін у справі, у встановленому законодавством порядку, у тому числі з урахуванням процесуальних строків, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, буде оскаржено зазначене судове рішення до Верховного Суду", – йдеться у відповіді за підписом заступника голови Держмитслужби Руслана Даменцова.

У відомстві нагадали, що загальний строк касаційного оскарження становить 30 днів із дня проголошення рішення, а в разі оголошення лише вступної та резолютивної частин – із дня складення повного тексту.

При цьому на момент надання відповіді Черкасського на посаді не поновили.

"Станом на день надання відповіді фізичну особу, зазначену у запиті, не поновлено на посаді заступника Голови Державної митної служби України", – повідомили у відомстві.

Не перерахували й присуджені судом 2 121 484,50 грн за період із 28 березня 2023 року до 3 листопада 2026 року.

Щобільше, митниця фактично повідомила, що грошей на таку компенсацію в затвердженому бюджеті служби немає.

"У межах бюджетних призначень, затверджених Держмитслужбі на 2026 рік, видатків на перерахування […] грошових коштів у розмірі 2121484,50 грн на підставі рішення суду […] не передбачено", – зазначено у відповіді.

Це, однак, не означає автоматичного звільнення державного органу від обов'язку виконати судове рішення. Питання його виконання та можливого перегляду вирішуватиметься у встановленому законом порядку.

Ще одна цікава деталь: за інформацією Держмитслужби, відомство не має відомостей про чинні дисциплінарні провадження чи обмеження щодо Черкасського.

Таким чином, історія зі звільненням одного з найскандальніших митників України ще далека від завершення. Апеляційний суд уже ухвалив рішення на його користь, однак державний орган має намір домагатися його перегляду у Верховному Суді.

Судді, які поновили Черкасського, самі опинилися в центрі скандалу

Особливу увагу в цій історії привертають особи двох суддів, які ухвалили рішення на користь Черкасського.

Андрій Парінов та Олександр Беспалов нещодавно стали героями розслідування Bihus.Info. Журналісти з'ясували, що близькі родичі обох суддів стали власниками земельних ділянок біля столичного парку "Феофанія".

Матеріал вийшов під заголовком "Судді знищують заповідник? У Феофанії рубають дерева заради комфорту суддівських родин".

Журналісти з'ясували, що мати Андрія Парінова Ірина у 2025 році придбала дві сусідні ділянки, одну з яких згодом подарувала синові. А сестра Олександра Беспалова Юлія Ганчук також придбала землю поблизу парку.

Журналісти Bihus.Info звернули увагу й на інше майно родичів суддів. Зокрема, на базу відпочинку в Затоці Одеської області, оформлену на матір Парінова та тещу Беспалова.

Резонанс виявився настільки значним, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя обох суддів. Про це стало відомо на початку жовтня 2026 року.

І вже за місяць ці ж судді у складі колегії ухвалили рішення, яке передбачає повернення Руслана Черкасського на одну з найвищих посад у Держмитслужбі.

Сам по собі моніторинг НАЗК не свідчить про доведену вину суддів або незаконність ухваленого ними рішення. Однак на тлі резонансного розслідування та репутації посадовця, якого вони поновили на посаді, ця історія неминуче викликає додаткові запитання.

Хто такий Руслан Черкасський: звільнення, подарунок від пенсіонера та елітна нерухомість

Руслан Черкасський багато років працював у митних органах. Його кар'єра розвивалася ще за часів Віктора Януковича. У 2021 році Черкасський став заступником голови Державної митної служби. Проте вже у 2023-му його кар'єра завершилася гучним звільненням.

У лютому того року Кабмін розпочав масштабні кадрові зміни на митниці. Зокрема, Черкасського відсторонили від роботи, а стосовно нього розпочали дисциплінарне провадження.

Тодішній міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що Черкасський відмовлявся добровільно залишати посаду. Зрештою його звільнили за результатами дисциплінарної процедури.

Проте найбільше запитань викликали статки колишнього посадовця.

У березні 2023 року НАЗК повідомило про виявлені ознаки необґрунтованості активів Черкасського на суму 150 тис. доларів. Посадовець пояснював походження цих коштів подарунком від батька-пенсіонера.

Однак антикорупційне агентство встановило, що офіційні доходи його батьків не дозволяли зробити подарунок такого розміру. На момент отримання грошей ішлося приблизно про 4 млн грн.

Водночас Черкасський користувався дорогими автомобілями. У журналістських матеріалах 2023 року згадувалися Bentley та Toyota Land Cruiser.

А у травні 2024-го журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про інвестиції Черкасського в нерухомість у Дубаї.

За їхніми даними, Черкасський спільно з партнером інвестував у дорогі об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах. Серед них – два апартаменти у проєкті Pentominium Tower загальною вартістю понад 10 млн доларів та офісне приміщення у Dubai Pearl вартістю близько 14 млн доларів.

Йшлося саме про спільні інвестиції, а не про підтверджене одноосібне володіння Черкасського майном на всю зазначену суму. Частина відповідних об'єктів залишилася недобудованою.

Окремо НАБУ та САП розслідували обставини ймовірного незаконного збагачення та легалізації коштів колишнього високопосадовця. У матеріалах кримінального провадження №52021000000000224 йдеться про активи на десятки мільйонів гривень, законність походження яких перевіряли правоохоронці.

І якщо Черкасський роками намагався оскаржити своє звільнення, то навколо його родини паралельно розгорталися нові скандали.

Черкасський: скандали, мільйони та повернення на митницю. Інфографіка "Телеграфу"

Цивільна дружина митника: 1,6 млн євро через кордон, дорогі авто та мільйони на рахунках

Окремої уваги заслуговує цивільна дружина Руслана Черкасського – підприємниця Марія Трифонова, яка займається естетичною медициною та косметологією.

Марія Трифонова

У судових реєстрах є кілька справ, у яких згадуються і Черкасський, і його співмешканка.

Зокрема, у матеріалах одного з проваджень ішлося про вивезення Трифоновою з України до Польщі 1,6 млн євро.

За розрахунками слідства, сукупні грошові активи родини Черкасського та Трифонової, сформовані із законних доходів, станом на 30 червня 2022 року не могли перевищувати 16 млн грн, 75 тис. євро та 255 тис. доларів.

Тобто, за версією правоохоронців, офіційно підтверджені джерела доходів не пояснювали походження всієї суми коштів, вивезених за кордон.

У межах розслідування ймовірного незаконного збагачення Черкасського Вищий антикорупційний суд також накладав арешт на майно, пов'язане з його цивільною дружиною.

Зокрема, йшлося про будинок площею 299,7 кв. м у селі Ходосівка Київської області та нежитлові приміщення на Набережно-Рибальській дорозі, 5 у Києві, де розташована клініка Трифонової.

У матеріалах провадження згадувалися й дорогі автомобілі – Mercedes-Benz G 350 D та Bentley Continental GT.

Окрема історія – гроші на банківських рахунках підприємниці. У межах кримінального провадження арештовували її рахунки, на яких, за даними судових матеріалів, перебували 23 832 євро та понад 22,72 млн грн.

Проте наприкінці 2025 року адвокати Трифонової домоглися скасування арешту гривневих коштів у "Сенс Банку".

Паралельно змінювалася й структура бізнесу підприємниці.

Компанію ТОВ "Трифонова МД" початково заснували сама Марія Трифонова та Анатолій Черкаський. У реєстраційних документах прізвище останнього зазначене з однією літерою "с", тоді як прізвище Руслана Черкасського пишеться з двома.

У травні 2023 року серед бенефіціарів компанії з'явився благодійний фонд "Без слідів війни". Згодом у корпоративній історії згадувалися й інші організації, зокрема фонд "Психологічна реабілітація", а також Сергій Туча.

У результаті цих змін у січні 2025 року одноосібною власницею та керівницею "Трифонова МД" стала Таїсія Павлівна Сторожук – мати Марії Трифонової, яка раніше працювала керівницею проєктів у Національному банку України.

На ТОВ "Трифонова МД" були зареєстровані два автомобілі: білий Mercedes-Benz G-Class 2020 року випуску орієнтовною вартістю понад 100 тис. доларів та синя Tesla Model Y 2021 року вартістю приблизно 25 тис. доларів.

Як вдалося встановити "Телеграфу", Mercedes-Benz G-Class, оформлений на компанію, намагаються продати за 107 тис. доларів.

Mercedes-Benz G-Class виставлений на продаж

Дорогі автомобілі з'являлися й у власності Анатолія Черкаського. У 2024 році він придбав Porsche Cayenne 2024 року випуску орієнтовною вартістю 104 тис. доларів.

Скандал із препаратом для схуднення: як бізнес Трифонової опинився в центрі кримінальної справи

Наприкінці 2024-го – на початку 2025 року на українському ринку почали активно просувати препарат для схуднення Biopatid ("Біопатид"), який позиціювали як альтернативу відомим засобам на основі тирзепатиду.

Одним із головних публічних облич просування препарату стала Марія Трифонова, яка розвивала мережу клінік естетичної медицини TRYFONOVA MD.

Продукт рекламували в соціальних мережах, через косметологів, спеціалізовані семінари та медійних осіб.

У січні 2026 року Держлікслужба видала розпорядження №20-001.3/002.0/17-26, що стосувалося препарату BIOPATID. Засіб не мав державної реєстрації в Україні, а продукцію серії 9922 із зазначеним виробником UNIKKA PHARMA LTDA визнали фальсифікованою та заборонили до обігу.

У вересні 2026 року СБУ та Дніпропетровська обласна прокуратура провели понад 250 обшуків у різних регіонах України.

Правоохоронці повідомили про викриття масштабної схеми незаконного виготовлення та продажу фальсифікованих препаратів для схуднення. Підозри отримали 27 осіб.

За версією слідства, сировину для виробництва препарату закуповували в Китаї, а в Україні організували підпільне виробництво. Готову продукцію продавали пацієнтам за значно вищими цінами.

За повідомленнями ЗМІ з посиланням на правоохоронців, серед осіб, пов'язаних із кримінальним провадженням, згадувалися Марія Трифонова та Анатолій Черкаський. Останнього джерела журналістів називали одним з організаторів бізнесу. "Телеграф" уже писав про цей випадок.

Правова кваліфікація справи – зокрема ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, які стосуються фальсифікації лікарських засобів у складі організованої групи.

Паралельно зі скандалом продовжував змінюватися й бізнес Трифонової. 19 червня 2026 року вона разом із Юлією Юрченко створила нове ТОВ "МЕДХАУЗ ЛТД" зі статутним капіталом близько 14,44 млн грн.

Трифоновій належить 75% компанії – частка номінальною вартістю близько 10,83 млн грн. Юрченко – 25%, або приблизно 3,61 млн грн.

Нову компанію зареєстрували за адресою Набережно-Рибальська дорога, 5 – там само, де раніше працював пов'язаний із Трифоновою бізнес.

Така корпоративна перебудова відбулася на тлі кримінальних розслідувань, однак наявних даних недостатньо, щоб стверджувати, що компанію створили саме для приховування активів.

Чи повернеться Черкасський на митницю та хто зрештою заплатить мільйони

Історія Руслана Черкаського демонструє, наскільки складним може виявитися процес звільнення високопосадовця, навіть якщо його діяльність супроводжується гучними скандалами.

З одного боку, рішенням апеляційного суду посадовця поновлено на роботі, а на його користь присуджено понад 2,1 млн грн. З іншого – Державна митна служба офіційно заявила, що оскаржуватиме це рішення у Верховному Суді.

При цьому відомство підтвердило одразу три важливі обставини: Черкасський фактично не повернувся на посаду, грошей йому не перерахували, а відповідних видатків у бюджеті служби на 2026 рік не передбачили.

Тепер вирішальним може стати касаційний розгляд. Саме від подальших судових рішень та процедур їх виконання залежатиме, чи збережеться результат, якого Черкасський домігся в апеляції.

Не менш важливе питання – реакція суддівського врядування на репутаційні скандали навколо членів колегії. Моніторинг НАЗК способу життя суддів сам собою не доводить порушень, але суспільство має право знати його результати.

Історія Черкасського показова ще й тим, що навіть після гучного звільнення, претензій антикорупційних органів і тривалих судових процесів чиновник може домогтися рішення про повернення на високу державну посаду.

Чи підтвердить Верховний Суд законність такого поновлення? Чи доведеться державі виплачувати понад 2 млн грн? І чи будуть остаточно з'ясовані обставини походження статків, які роками викликали запитання у журналістів та правоохоронців?

"Телеграф" продовжить стежити за розвитком цієї історії.