Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 23 листопада, відключення продовжаться у більшості регіонів України у об'ємі від 1 до 3,5 черг, повідомляє "Укренерго".

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Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Дізнатися графік стабілізаційних відключень можна через чат-бот Viber або Telegram.

Вінницька область

Перевірити актуальний графік погодинних відключень АТ "Вінницяобленерго" можна на сторінці Планові відключення або через онлайн-сервіси оператора.

Волинська область

Графіки відключень світла у Волинській області 23 листопада

Дніпропетровська область

Екстренні відключення у м. Дніпро, Дніпровському, Самарівському та Камʼянському районах. Решта області діють графіки стабілізаційних відключень.

Перевірити актуальний статус і графік за конкретною адресою можна на сторінці відключень ДТЕК Дніпровські електромережі або в офіційних чат-ботах у Viber та Telegram.

Житомирська область

Графіки відключень світла у Житомирській області 23 листопада

Закарпатська область

Графіки відключень світла у Закарпатській області 23 листопада

Запорізька область

Графіки відключень світла у Запорізькій області 23 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень світла в Івано-Франківській області 23 листопада

Київська область

Графіки відключень світла у Київській області 23 листопада

Кіровоградська область

Графіки відключень світла у Кіровоградській області 23 листопада

Львівська область

Графіки відключень світла у Львівській області 23 листопада

Миколаївська область

Графіки відключень світла у Миколаївській області 23 листопада

Одеська область

Графіки відключень світла в Одеській області 23 листопада

Полтавська область

Графіки відключень світла у Полтавській області 23 листопада

Рівненська область

Графіки відключень світла у Рівненській області 23 листопада

Сумська область

Графіки відключень світла у Сумській області 23 листопада

Тернопільська область

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

Харківська область

Графіки відключень світла у Харківській області 23 листопада

Хмельницька область

Графіки відключень світла у Хмельницькій області 23 листопада

Черкаська область

Графіки відключень світла у Черкаській області 23 листопада

Чернівецька область

Графіки відключень світла у Чернівецькій області 23 листопада

Чернігівська область

Графіки відключень світла у Чернігівській області 23 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються планові, аварійні та екстрені відключення світла в Україні.