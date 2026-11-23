Відключення продовжуються: графіки для всіх областей на сьогодні
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Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 23 листопада, відключення продовжаться у більшості регіонів України у об'ємі від 1 до 3,5 черг, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Дізнатися графік стабілізаційних відключень можна через чат-бот Viber або Telegram.
Вінницька область
Перевірити актуальний графік погодинних відключень АТ "Вінницяобленерго" можна на сторінці Планові відключення або через онлайн-сервіси оператора.
Волинська область
Дніпропетровська область
Екстренні відключення у м. Дніпро, Дніпровському, Самарівському та Камʼянському районах. Решта області діють графіки стабілізаційних відключень.
Перевірити актуальний статус і графік за конкретною адресою можна на сторінці відключень ДТЕК Дніпровські електромережі або в офіційних чат-ботах у Viber та Telegram.
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються планові, аварійні та екстрені відключення світла в Україні.