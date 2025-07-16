Знайшли мертвим у підземному переході: як загинув і де похований актор Віталій Лінецький

Актора не стало у 42 роки

Деякі українські актори були на хвилі популярності, але раптово пішли із життя. Наприклад, зірка "Золотого гусака" Анатолій Дяченко. Також трагічно помер Заслужений артист України Віталій Лінецький. У цей день, 16 липня, минають 11-ті роковини з дня його смерті.

"Телеграф" розкаже, якою була кар'єра Лінецького, де грав, а також за яких обставин пішов із життя.

Що відомо про Віталія Лінецького

Майбутній актор народився 1971 року в Івано-Франківську. Навчався на актора у Київському університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. У 1992-1993 роках Віталій був актором Івано-Франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Там грав у виставах "Наймичка", "Дружба", "Титарівна".

Віталій Лінецький у театрі, фото "Дзеркало тижня"

У 1993-1995 роках Віталій працював у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. З його участю виходили вистави "Неймовірний ілю­зіон Ерні", "Остання зупинка", "Ша-ша-ша-ша-ша". З 1995 року й до кінця своїх днів грав в академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Він мав ролі у постановках "Чарівниця", "Дванадцята ніч, або Як собі хочете", "Так закінчилось літо".

Віталій Лінецький у кіно, фото "Дзеркало тижня"

З 2000 року Лінецький почав зніматися у кіно. Він грав у серіалах "День народження Буржуя", "Слід перевертня", фільмах "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Украдене щастя", "Жага екстриму".

Як загинув Віталій Лінецький

Актора знайшли мертвим у підземному переході на вулиці Теліги у Києві, неподалік Кирилівської церкви. Спершу була версія, що Лінецького вбили, тож поліція відкривала кримінальну справу. Однак на його тілі не виявили ознак, які б про це свідчили.

Лінецький раптово загинув у 42 роки, фото з мережі

Пізніше виявилось, що актор помер від удару об бетонні сходи. Місцева продавчиня розповіла, що Лінецький сів на парапет біля входу в підземний перехід, але випадково впав і покотився сходами. На камерах відеоспостереження зафіксували, що Віталій був тоді один.

Лінецького поховали на Берковецькому цвинтарі. Йому встановили великий і незвичний меморіал у вигляді циліндричного стовпа з колонами, на якому можна побачити афіші вистав з його участю. Біля меморіалу розмістили сам пам'ятник актору, якого відтворили з кепкою і наплічником. Він ніби піднімається сходинками до меморіалу і дивиться на афіші. Також є вази для квітів.

Меморіал Віталію Лінецькому, фото "Вікіпедія"

Могила Віталія Лінецького, фото OBOZ.UA

Раніше "Телеграф" розповідав, де похована акторка Галина Водяницька. Вона зіграла Зою Космодем'янську у воєнній драмі "Зоя".