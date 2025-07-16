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Знайшли мертвим у підземному переході: як загинув і де похований актор Віталій Лінецький

Автор
Вікторія Козар
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Чому загинув і де похований актор Віталій Лінецький
Чому загинув і де похований актор Віталій Лінецький. Фото Колаж "Телеграфу"

Актора не стало у 42 роки

Деякі українські актори були на хвилі популярності, але раптово пішли із життя. Наприклад, зірка "Золотого гусака" Анатолій Дяченко. Також трагічно помер Заслужений артист України Віталій Лінецький. У цей день, 16 липня, минають 11-ті роковини з дня його смерті.

"Телеграф" розкаже, якою була кар'єра Лінецького, де грав, а також за яких обставин пішов із життя.

Що відомо про Віталія Лінецького

Майбутній актор народився 1971 року в Івано-Франківську. Навчався на актора у Київському університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. У 1992-1993 роках Віталій був актором Івано-Франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Там грав у виставах "Наймичка", "Дружба", "Титарівна".

Віталій Лінецький у театрі
Віталій Лінецький у театрі, фото "Дзеркало тижня"

У 1993-1995 роках Віталій працював у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. З його участю виходили вистави "Неймовірний ілю­зіон Ерні", "Остання зупинка", "Ша-ша-ша-ша-ша". З 1995 року й до кінця своїх днів грав в академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Він мав ролі у постановках "Чарівниця", "Дванадцята ніч, або Як собі хочете", "Так закінчилось літо".

Віталій Лінецький у кіно
Віталій Лінецький у кіно, фото "Дзеркало тижня"

З 2000 року Лінецький почав зніматися у кіно. Він грав у серіалах "День народження Буржуя", "Слід перевертня", фільмах "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Украдене щастя", "Жага екстриму".

Як загинув Віталій Лінецький

Актора знайшли мертвим у підземному переході на вулиці Теліги у Києві, неподалік Кирилівської церкви. Спершу була версія, що Лінецького вбили, тож поліція відкривала кримінальну справу. Однак на його тілі не виявили ознак, які б про це свідчили.

Віталій Лінецький чому загинув
Лінецький раптово загинув у 42 роки, фото з мережі

Пізніше виявилось, що актор помер від удару об бетонні сходи. Місцева продавчиня розповіла, що Лінецький сів на парапет біля входу в підземний перехід, але випадково впав і покотився сходами. На камерах відеоспостереження зафіксували, що Віталій був тоді один.

Лінецького поховали на Берковецькому цвинтарі. Йому встановили великий і незвичний меморіал у вигляді циліндричного стовпа з колонами, на якому можна побачити афіші вистав з його участю. Біля меморіалу розмістили сам пам'ятник актору, якого відтворили з кепкою і наплічником. Він ніби піднімається сходинками до меморіалу і дивиться на афіші. Також є вази для квітів.

Меморіал Віталію Лінецькому
Меморіал Віталію Лінецькому, фото "Вікіпедія"
Могила Віталія Лінецького
Могила Віталія Лінецького, фото OBOZ.UA

Раніше "Телеграф" розповідав, де похована акторка Галина Водяницька. Вона зіграла Зою Космодем'янську у воєнній драмі "Зоя".

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#Смерть #Актор #Ролі #Віталій Лінецький