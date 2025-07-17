Стала зіркою турецького кіно, але мріє про Москву: що відомо про Мірай Акай, яка народилась в Лисичанську

Акторка знялась у понад 20 турецьких фільмах і серіалах

У цей день, 17 липня, свій 25-й день народження відзначає українсько-турецька акторка Мірай Акай, справжнє ім'я якої Мирослава Костева. Вона прославилась грою у таких кінороботах, як "Смарагдовий Фенікс", "Наша історія", "Межа". Також ми розповідали, який вигляд мала до популярності акторка Ханде Ерчел.

"Телеграф" розкаже, в яких фільмах і серіалах з'являлась українка, як потрапила до Туреччини і чим займається зараз.

Що відомо про акторку Мірай Акай

Мирослава Костева з'явилась на світ 2000 року в Лисичанську Луганської області, яке зараз окуповане росіянами. Її батько — росіянин, а мати — українка. У ранньому дитинстві Мирослави батьки розлучилися, тож вона з мамою виїхала до Туреччини. Там дівчинка почала мріяти про акторську кар'єру. У Туреччині вона змінила ім'я і прізвище на Мірай Акай.

Одного дня до мами Костеви прийшли представники турецького агентства, які порадили Мирославі вступати на акторський. Так і сталося — дівчина закінчила театральне відділення Середньої школи образотворчих мистецтв Мімара Сінана. Згодом Мирослава почала зніматися в рекламі і кліпах.

Мірай Акай в юності, фото з мережі

У 2010 році українка дебютувала у кіно в музичній комедії "Неоспівана пісня". У 2013 році вона знялась у 25-серійному бойовику "20 хвилин", де дівчину звинувачують у пораненні сина відомого політика.

Мірай Акай дебютувала в кіно у 2010 році, фото з мережі

Далі Мірай отримала одну з головних ролей у стрічці "Моя тітка прийшла", яка порушує ранні та примусові шлюби дівчат. А у драмі "Довга дорога додому" Акай перевтілилась у доньку головного секретаря Міністерства закордонних справ Османської імперії. За останню роль її відзначили на Фестивалі турецького кіно у Франкфурті-на-Майні.

У 2014-2016 роках Мірай з'являлась у таких кінороботах, як "Мене звуть Гюльтепе", "Дочки Гюнеш", "Тримайся, моє серце". У 2017 році Акай зіграла у мелодрамі "Наша історія", в якому йдеться про родину, котра живе в бідному районі Стамбула.

Мірай Акай в мелодрамі "Наша історія", фото з мережі

Поштовхом у кар'єрі Мірай стала драма 2020 року "Смарагдовий Фенікс", який розкриває історію кохання багато підприємця і бідної дівчини. Роль Меліхи Кулоглу стала однією з найбільших у її кар'єрі.

Де зараз акторка Мірай Акай

У 2024 році Мірай зіграла у драмі "Межа", в якій автобус впав у прірву, і школярі повинні вижити у темному лісі. У тому ж році акторка дала інтерв'ю російською мовою, де розповіла про свій шлях у кіно. Тоді вона повідомила, що їде навчатися на акторку у Москву. Її цікавить вихід на російський кіноринок.

Акай намірена підкорювати Москву, фото з мережі

Схоже, Акай ігнорує те, що Росія вже понад 3 роки веде повномасштабну війну проти України та вбиває мирних мешканців. Вона не сказала про вторгнення окупантів жодного слова. А вже у 2025 році Мірай з'явилась у російсько-турецькій мелодрамі "Близьке щастя". За сюжетом роман розгортається між бідною росіянкою і англійським бізнесменом.

Мірай Акай у мелодрамі "Близьке щастя", фото з мережі

На своїй сторінці в інстаграмі акторка ділиться світлинами з подорожей, відпочинку, а також своїх луків.

Акай ділиться модними луками, фото з її інстаграм-сторінки

Акай у Нідерландах, фото з її інстаграм-сторінки

Акай у Діснейленді, фото з її інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла акторка "Медфаку" Єлизавета Потоцька. Упродовж останніх років вона не грає у кіно.