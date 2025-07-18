Назвала Путіна "військовим злочинцем" і припинила грати у кіно: куди зникла зірка "Універу" Анна Кузіна

Акторка зараз не грає у кіно

Українська акторка Анна Кузіна стала відомою завдяки ролі Яни в серіалі "Універ. Нова общага". Протягом кар'єри українка часто знімалась у російському кіно, але після повномасштабного вторгнення вона виїхала з країни-агресорки, як і Олексій Зубков.

"Телеграф" розкаже більше про кар'єру акторки, в яких фільмах і серіалах грала, а також як змінилося життя українки після початку повномасштабної війни.

Що відомо про Анну Кузіну

Майбутня акторка народилась 1980 року у Києві. Її батьки були інженерами, які здобували освіту у Київському політехнічному інституті. Упродовж 3 років Кузіна займалася фігурним катанням. Також вона посіла третю сходинку на юніорському чемпіонаті України з фрістайлу.

Кузіна здобувала освіту літературного редактора в Українській академії друкарства. Намагалась вступити до Київського театрального інституту та в Москву, але не вийшло. Згодом стала навчатися в театральній студії "Чорний квадрат".

Анна Кузіна у кіно, фото з мережі

Кузіна дебютувала як акторка у виставі "Шельменко-денщик", а також упродовж 3 років грала в київському театрі "Дах". З 2005 року почала зніматися у кіно. Вона грала у фільмах і серіалах "Ґудзик", "Zомбоящик", "Доярка з Хацапетівки", "Антиснайпер", "Рідні люди", "Я тебе нікому не віддам".

Анна Кузіна в "Універі", фото з мережі

У 2011 році Кузіна зіграла Яну у серіалі "Універ. Нова общага". Це принесло їй масштабну популярність. Загалом у творчому доробку акторки налічується понад 60 ролей у кіно. Її гру можна побачити у таких фільмах і серіалах, як "Випадкових зустрічей не буває", "25-та година", "Марк+Наталка", "Готель "Едельвейс", "Любов на реабілітації".

Де зараз Анна Кузіна

На початку великої війни Кузіна була з родиною у Києві. Акторка засудила напад Росії і назвала Путіна "військовим злочинцем і психопатом". Через постійні вибухи і обстріли Анна з сином поїхали на захід України, а її чоловік став на захист України від ворога. Згодом акторка з сином поїхала до Німеччини, а потім знайшла притулок у Франції. А все тому, що Анна добре володіє французькою мовою.

Анна Кузіна виїхала до Франції, фото з її інстаграм-сторінки

Анна Кузіна засудила війну, фото з її інстаграм-сторінки

Хоча акторка перебуває за кордоном, вона не забуває про війну в Україні. Анна поширює збори на ЗСУ та нагадує світу про злочини окупантів в Україні. Наразі вона продовжує мешкати у Франції, судячи з геолокації в інстаграмі.

Кузіна живе у Франції, фото з її інстаграм-сторінки

Кузіна у 2024 році, фото з її інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну виконавець ролі Кузі в серіалі "Універ" Віталій Гогунський. Він родом із Полтавщини.