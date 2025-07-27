З Днем медика 2025! Найкращі вірші та оригінальні листівки до свята
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Не забудьте привітати сьогодні близьких чи просто знайомих медиків із їхнім святом
Цієї неділі Україна відзначає важливу подію — День медичного працівника 2025. Раніше її відзначали у третю неділю червня, але з 2023 року професійне свято було перенесено на 27 липня — згідно з указом президента Володимира Зеленського.
Професія медика неймовірно важлива. Лікарі щодня рятують життя, а медсестри та інші фахівці роблять все, щоб пацієнти почували себе в медзакладах якнайкраще. Під час війни з Росією ця робота стала ще небезпечнішою, але українські медики продовжують виконувати свій обов’язок навіть у найекстремальніших умовах.
Не забудьте знайти хвилинку, щоб привітати рідних чи знайомих працівників медицини з їхнім професійним святом. "Телеграф" підготував для вас яскраві та красиві листівки і вірші до Дня медика 2025.
З Днем медика щиро вітаю,
Хай здійсняться ваші бажання,
Вам світлої долі бажаю,
Щоб в радість було лікування!
Здоров’я ніколи вас не покидає,
А щастя у дім все частіш зазирає!
З Днем медика вітання
Прийміть сьогодні щирі.
Бажаю Вам здоров’я
Й щоденно жити в мирі.
Оцінені щоб були
Ваші труди щомиті.
Щоби шляхи до щастя
Були для Вас відкриті.
З Днем медика Вас хочу привітати
І слів найкращих хочу підібрати,
Подяка й шана Вам за труд завзятий,
Хай сповниться прекрасним Ваша хата!
Здоров’я, щастя, радості, удачі,
Бажань здійснення й радості в придачу!
З Днем працівника медичної галузі вітаю,
В це чудове професійне свято Вам бажаю
Міцного здоров’я, натхнення в роботі,
Хай стороною обходять турботи,
Хай Вам у всьому Бог помагає,
Бо кращої роботи, ніж лікар, немає!
З Днем медика Вас хочу привітати,
І дяку велику від всіх надіслати
За працю невтомну і допомогу
З хворобами за боротьбу й перемогу.
Бажаю здоров’я, наснаги, турботи,
Хай буде Вам щастя завжди від роботи!
Раніше "Телеграф" викладав церковний календар. Дізнайтеся, який святий вшановується сьогодні 27 липня.