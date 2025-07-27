З Днем медика 2025! Найкращі вірші та оригінальні листівки до свята

Не забудьте привітати сьогодні близьких чи просто знайомих медиків із їхнім святом

Цієї неділі Україна відзначає важливу подію — День медичного працівника 2025. Раніше її відзначали у третю неділю червня, але з 2023 року професійне свято було перенесено на 27 липня — згідно з указом президента Володимира Зеленського.

Професія медика неймовірно важлива. Лікарі щодня рятують життя, а медсестри та інші фахівці роблять все, щоб пацієнти почували себе в медзакладах якнайкраще. Під час війни з Росією ця робота стала ще небезпечнішою, але українські медики продовжують виконувати свій обов’язок навіть у найекстремальніших умовах.

Не забудьте знайти хвилинку, щоб привітати рідних чи знайомих працівників медицини з їхнім професійним святом. "Телеграф" підготував для вас яскраві та красиві листівки і вірші до Дня медика 2025.

З Днем медика щиро вітаю,

Хай здійсняться ваші бажання,

Вам світлої долі бажаю,

Щоб в радість було лікування!

Здоров’я ніколи вас не покидає,

А щастя у дім все частіш зазирає!

З Днем медика вітання

Прийміть сьогодні щирі.

Бажаю Вам здоров’я

Й щоденно жити в мирі.

Оцінені щоб були

Ваші труди щомиті.

Щоби шляхи до щастя

Були для Вас відкриті.

З Днем медика Вас хочу привітати

І слів найкращих хочу підібрати,

Подяка й шана Вам за труд завзятий,

Хай сповниться прекрасним Ваша хата!

Здоров’я, щастя, радості, удачі,

Бажань здійснення й радості в придачу!

З Днем працівника медичної галузі вітаю,

В це чудове професійне свято Вам бажаю

Міцного здоров’я, натхнення в роботі,

Хай стороною обходять турботи,

Хай Вам у всьому Бог помагає,

Бо кращої роботи, ніж лікар, немає!

З Днем медика Вас хочу привітати,

І дяку велику від всіх надіслати

За працю невтомну і допомогу

З хворобами за боротьбу й перемогу.

Бажаю здоров’я, наснаги, турботи,

Хай буде Вам щастя завжди від роботи!

Раніше "Телеграф" викладав церковний календар. Дізнайтеся, який святий вшановується сьогодні 27 липня.