С Днем медика 2025! Самые лучшие стихи и оригинальные открытки к празднику
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Не забудьте поздравить сегодня близких или просто знакомых медиков с их праздником
В это воскресенье Украина отмечает важное событие — День медицинского работника 2025. Ранее его отмечали в третье воскресенье июня, но с 2023 года профессиональный праздник был перенесен на 27 июля — согласно указу президента Владимира Зеленского.
Профессия медика невероятно важна. Врачи ежедневно спасают жизни, а медсестры и другие специалисты делают все, чтобы пациенты чувствовали себя в медучреждениях как можно лучше. Во время войны с Россией эта работа стала еще опаснее, но украинские медики продолжают выполнять свой долг даже в самых экстремальных условиях.
Не забудьте найти минутку, чтобы поздравить родных или знакомых работников медицины с их профессиональным праздником. "Телеграф" подготовил для вас яркие и красивые открытки и стихи ко Дню медика 2025.
В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
С Днем медика сердечно поздравляю
И от души вам искренне желаю
Успехов, счастья и больших побед,
Любви, удачи, жизни долгих лет.
Здоровья крепкого и в сердце теплоты,
Пусть вскоре все исполнятся мечты.
Пускай очаг семьи всегда горит
И ваш покой душевный сохранит.
Милосердие, чуткость, забота —
Это главная ваша работа.
С медработника Днем поздравляю!
Вам успеха, здоровья желаю!
Нервов крепких, терпения, силы,
Благодарности, жизни счастливой.
Вам улыбок желаю, и света,
И в душе бесконечного лета!
С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь — добрее и теплей.
Пускай работа процветает,
Здоровье вовсе не шалит.
И пускай то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!
Связать жизнь с медициной — это подвиг.
Профессии важнее не найти,
И отдых в ней почти не предусмотрен.
Так пусть же будет медикам везти!
Пусть все их труд безмерно уважают,
Пусть жизнь их станет слаще, чем халва,
Зарплату им почаще повышают
И дарят благодарности слова.
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