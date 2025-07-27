С Днем медика 2025! Самые лучшие стихи и оригинальные открытки к празднику

Не забудьте поздравить сегодня близких или просто знакомых медиков с их праздником

В это воскресенье Украина отмечает важное событие — День медицинского работника 2025. Ранее его отмечали в третье воскресенье июня, но с 2023 года профессиональный праздник был перенесен на 27 июля — согласно указу президента Владимира Зеленского.

Профессия медика невероятно важна. Врачи ежедневно спасают жизни, а медсестры и другие специалисты делают все, чтобы пациенты чувствовали себя в медучреждениях как можно лучше. Во время войны с Россией эта работа стала еще опаснее, но украинские медики продолжают выполнять свой долг даже в самых экстремальных условиях.

Не забудьте найти минутку, чтобы поздравить родных или знакомых работников медицины с их профессиональным праздником. "Телеграф" подготовил для вас яркие и красивые открытки и стихи ко Дню медика 2025.

В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

С Днем медика сердечно поздравляю

И от души вам искренне желаю

Успехов, счастья и больших побед,

Любви, удачи, жизни долгих лет.

Здоровья крепкого и в сердце теплоты,

Пусть вскоре все исполнятся мечты.

Пускай очаг семьи всегда горит

И ваш покой душевный сохранит.

Милосердие, чуткость, забота —

Это главная ваша работа.

С медработника Днем поздравляю!

Вам успеха, здоровья желаю!

Нервов крепких, терпения, силы,

Благодарности, жизни счастливой.

Вам улыбок желаю, и света,

И в душе бесконечного лета!

С Днем медицинского работника,

С днем благороднейших людей!

Пусть станут будни беззаботнее,

А жизнь — добрее и теплей.

Пускай работа процветает,

Здоровье вовсе не шалит.

И пускай то, о чем мечтаешь,

К тебе прилипнет, как магнит!

Связать жизнь с медициной — это подвиг.

Профессии важнее не найти,

И отдых в ней почти не предусмотрен.

Так пусть же будет медикам везти!

Пусть все их труд безмерно уважают,

Пусть жизнь их станет слаще, чем халва,

Зарплату им почаще повышают

И дарят благодарности слова.

Ранее "Телеграф" выкладывал церковный календарь. Узнайте, какой святой почитается сегодня 27 июля.