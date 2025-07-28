Почала істерику і перелазила через балкон: свідок розповіла про дивну поведінку моделі Ковальчук у Дубаї

За словами очевидиці, Марія була неспокійна, але твереза

Одна з учасниць скандальної вечірки, після якої українська модель Марія Ковальчук отримала серйозні травми, озвучила свою версію того, що відбулося. За її словами, події того вечора розвивалися зовсім інакше, ніж стверджує постраждала.

21-річна українка Мілена Долганова розповіла у коментарі "Фокусу", що всі учасники вечора поводилися мирно та доброзичливо. За її словами, жодних заборонених речовин ніхто не приймав, а ось сама Ковальчук була нібито у неадекватному стані.

"До вечора третього дня Марія почала істерику. Говорила, що в неї всередині порожнеча, що їй усе набридло і що більше ніхто її не побачить. Ми не знали, що робити. Вона почала перелазити через огорожу балкона. Коли вона вийшла з номера, всі заспокоїлися, що її деякий час не буде. Думали, повернеться, адже речі й документи залишились у номері. Взяла лише телефон, але нікому так і не зателефонувала", — заявила Мілена.

Дівчина також зазначила, що Марія була твереза. Долганова не розуміє, чому вона з матір'ю Анною обманюють ЗМІ та роблять із себе жертв. "Для мене — загадка, чому вона це зробила і навіщо намагається робити далі", — зазначила учасниця вечірки в Дубаї.

21-річна Мілена Долганова була на вечірці у Дубаї

Нагадаємо, що Марія Ковальчук – 20-річна модель зі Львова. Вона займалася створенням контенту для дорослих та публікувала відверті фото та відео. У лютому цього року Марія вирушила до Дубая, а вже у березні через кілька тижнів раптово зникла і не виходила на зв’язок упродовж восьми днів. Згодом дівчину знайшли у побитому стані: їй діагностували перелом хребта, а також правої руки. Після госпіталізації у Ковальчук зафіксували сліди побоїв — зокрема, відшарування шкіри у правій лобово-тім’яній ділянці голови. Наразі дівчина із сім’єю перебуває на реабілітації в Норвегії.

Марія Ковальчук - до та після вечірки у Дубаї

Першим велике інтерв’ю Марія та її мати Анна Ковальчук дали російській пропагандистці Ксенії Собчак. У ньому жінки заявили, що під час вечірки на неї накинулися мажори з Росії, потім побігли за нею з готелю та побили. У розмові з журналістом Олексієм Сухановим Анна заявила, що нападники нібито навіть хотіли зняти скальп із її дочки.

Марія з матір’ю Анною Ковальчук зараз у Норвегії

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мати української моделі Марії Ковальчук поділилася подробицями дивної реакції місцевої влади Дубая, які нібито намагалися замовчати інцидент. Про трагедію Марії Ковальчук "Телеграф" детальніше розповів у матеріалі: "Від лакшері життя до крісла колісного: що відомо про модель Ковальчук зараз і чи покарали винних у її побитті".