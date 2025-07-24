Від лакшері життя до крісла колісного: що відомо про модель Ковальчук зараз і чи покарали винних у її побитті

Дівчина не все пам'ятає з того трагічного вечора, але назвала імена винних

Марія Ковальчук — українська 20-річна модель, родом зі Львова, яка активно працювала у сфері контенту для дорослих. Вона вела соцмережі, де часто показувала свої відверті фото та відео. У лютому цього року дівчина прилетіла у Дубаї, а в березні, за кілька тижнів, перестала виходити на зв’язок і зникла з радарів на 10 днів.

Згодом дівчину знайшли на узбіччі дороги з численними переломами рук, ніг, хребта і ступнів. Марію госпіталізували, вона перенесла кілька операцій і тривалий час не могла говорити. Спочатку повідомляли, що трагедія трапилася після вечірки з шейхами, але пізніше з’ясувалося, що з неї познущалися її нові друзі, з якими вона познайомилася у готелі.

Це була компанія з двох хлопців та двох дівчат — Артема, Олександра, Мілени та Олександри. Вони запропонували піднятися Марії в номер, а наступного дня дівчина повинна була летіти до Таїланду, але проспала свій рейс. На що нові друзі знайшли альтернативу — запропонували полетіти разом, приватним літаком.

Після цього хлопці стали погрожувати Марії, але вона не сприйняла це серйозно. За словами потерпілої в інтерв’ю пропагандистці Ксенії Собчак, хлопці забрали її особисті речі, а Олександра вдягнула її сукню і вийшла в ній із готелю.

Хлопці стали говорити Марії дивні фрази, на кшталт "Ти належиш нам", "Ми будемо робити з тобою все, що захочемо". Коли вони стали поводитися неадекватно — розбивати пляшки, не випускати її з готельного номера, і натякати на інтим, дівчина вибігла з готелю. Хлопці вибігли за нею. Марія сховалася в одній із недобудованих будівель.

З цього моменту дівчина нічого не пам’ятає. Вона лише припустила, що її вдарили по голові або кинули з будівлі. За словами Марії, сексуального насильства не було.

Пам’ятає дівчина лише те, як зупинила на дорозі автівку і попросила викликати "швидку" і поліцію. вона була вдягнена у готельному халаті. За словами Марії, Олександр та Артем — сини заможних батьків. Вони не працюють, а тільки влаштовують вечірки в Дубаї.

Що відомо про Марію Ковальчук

Дівчина родом зі Львова. Їй 24 роки і вона займалася зйомкою контенту "18+" для платформи OnlyFans.

Відомо, що дівчина була учасницею акції "Boris for Peace!", яка присвячена Борису Кагарлицькому. Це російський політолог, проти якого була порушена справа про вибух на Керченському (Кримському) мосту 2022 року. У РФ він був засуджений на 5 років за "виправдання тероризму".

До слова, коментарі щодо трагедії, яка відбулася з дівчиною, львів'янка дає лише російським або білоруським виданням. Про деталі того вечора, наприклад, дівчина розповіла пропагандистці Собчак, а коли ще майже не могла розмовляти, дала коментар білоруському виданню "Наша Ніва".

Зараз дівчина вже може говорити, але перебуває у не найкращому стані. Вона все ще не пам'ятає, що трапилося з нею після імовірного удару по голові. Пересувається Марія на кріслі колісному або завдяки милицям. На її обличчі помітні шрами, а волосся коротке, хоча, судячи з фото, до трагедії, воно було довгим.

За словами матері Марії Ковальчук, Артем Папазов, син російського бізнесмена (один із тих, хто понівечив тіло моделі), було затримано. Однак його швидко відпустили після "дзвінка згори". Вона припускає, що слідчі дії просуваються повільно через хабарі з боку Папазова. Поліція Дубаї не реагує на цей скандал.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Марія Ковальчук назвала імена винних. Схоже, їх "кришують".