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Зі шрамами на обличчі та у кріслі колісному: побиту в Дубаї українську модель зараз просто не впізнати (фото, відео)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
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Марія Ковальчук дала інтерв'ю після трагедії Новина оновлена 21 липня 2025, 17:14
Марія Ковальчук дала інтерв'ю після трагедії. Фото Колаж Телеграфу

Дівчина не може ходити і не все пам'ятає

Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли з понівеченим тілом на узбіччі дороги в Дубаї в березні цього, нарешті прийшла в себе після перенесених операцій. Спочатку дівчина не могла розмовляти і навіть не впізнавала рідних, а тепер показалася в інтерв’ю російській пропагандистці. Зараз Марія пересувається на кріслі колісному і вже може розмовляти.

За словами моделі, все почалося із поїздки в Дубаї та знайомства із хлопцем, на ім’я Артем, а потім вона опинилася в готельному номері із ним та іншими чоловіками. Про це Марія Ковальчук розповіла в інтерв’ю путіністці Ксенії Собчак.

В день, коли трапилася трагедія, Марія повинна була летіти до Таїланду, але в готелі в Дубаї зустріла знайомого. Вони піднялися в номер, де були друзі хлопця і домовилися полетіти до Таїланду всім разом на приватному літаку.

Марія Ковальчук модель
Марія Ковальчук до трагедії

Коли дівчина сказала, що хоче вийти з номера, хлопці стали агресивними. Пізніше Марія спробувала втекти через балкон, але нові "друзі" повернули її назад. Коли юнаки вийшли на балкон, дівчина вибігла з готелю, а чоловіки рушили за нею. Марія опинилася у закинутій будівлі.

В один момент, за словами потерпілої, вона перестала щось пам’ятати. Марія припускає, що її могли вдарити по голові або скинути з високого поверха. Далі дівчина пам’ятає лише момент, коли вона зупинила на дорозі машину і попросила допомоги у людей — вони викликали "швидку".

Марія Ковальчук модель
Марія Ковальчук до трагедії
Марія Ковальчук до трагедії
Марія Ковальчук до трагедії

У якому стані зараз дівчина

Марія зараз пересувається завдяки кріслі колісному та милицям. На обличчі видно шрами, а волосся дівчини коротке, хоча раніше, судячи з фото, було довге.

Стан Марії Ковальчук зараз
Стан Марії Ковальчук зараз

Марія оприлюднила фото знятого скальпа зі своєї голови. Однак за правилами YouTube, подібні знімки не можна показувати.

Марія Ковальчук зараз
Фото: скріншот YouTube
Марія Ковальчук
Стан волосся Марії Ковальчук після трагедії. Фото: скріншот YouTube

Нагадайте, що Марія Ковальчук була знайдена на узбіччі дороги в Дубаї в березні 2025 року. Дівчина мала багато переломів хребта, рук, ніг та ступнів. Коли її госпіталізували, вона перенесла багато операцій. Довго дівчина не могла розмовляти, нічого не пам'ятала і не могла впізнати рідних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Марію Ковальчук. Вона працювала моделлю та знімала відео для платформи OnlyFans.

Теги:
#Модель #Об'єднані Арабські Емірати #Марія Ковальчук