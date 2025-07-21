Зі шрамами на обличчі та у кріслі колісному: побиту в Дубаї українську модель зараз просто не впізнати (фото, відео)

Дівчина не може ходити і не все пам'ятає

Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли з понівеченим тілом на узбіччі дороги в Дубаї в березні цього, нарешті прийшла в себе після перенесених операцій. Спочатку дівчина не могла розмовляти і навіть не впізнавала рідних, а тепер показалася в інтерв’ю російській пропагандистці. Зараз Марія пересувається на кріслі колісному і вже може розмовляти.

За словами моделі, все почалося із поїздки в Дубаї та знайомства із хлопцем, на ім’я Артем, а потім вона опинилася в готельному номері із ним та іншими чоловіками. Про це Марія Ковальчук розповіла в інтерв’ю путіністці Ксенії Собчак.

В день, коли трапилася трагедія, Марія повинна була летіти до Таїланду, але в готелі в Дубаї зустріла знайомого. Вони піднялися в номер, де були друзі хлопця і домовилися полетіти до Таїланду всім разом на приватному літаку.

Марія Ковальчук до трагедії

Коли дівчина сказала, що хоче вийти з номера, хлопці стали агресивними. Пізніше Марія спробувала втекти через балкон, але нові "друзі" повернули її назад. Коли юнаки вийшли на балкон, дівчина вибігла з готелю, а чоловіки рушили за нею. Марія опинилася у закинутій будівлі.

В один момент, за словами потерпілої, вона перестала щось пам’ятати. Марія припускає, що її могли вдарити по голові або скинути з високого поверха. Далі дівчина пам’ятає лише момент, коли вона зупинила на дорозі машину і попросила допомоги у людей — вони викликали "швидку".

Марія Ковальчук до трагедії

Марія Ковальчук до трагедії

У якому стані зараз дівчина

Марія зараз пересувається завдяки кріслі колісному та милицям. На обличчі видно шрами, а волосся дівчини коротке, хоча раніше, судячи з фото, було довге.

Стан Марії Ковальчук зараз

Марія оприлюднила фото знятого скальпа зі своєї голови. Однак за правилами YouTube, подібні знімки не можна показувати.

Фото: скріншот YouTube

Стан волосся Марії Ковальчук після трагедії. Фото: скріншот YouTube

Нагадайте, що Марія Ковальчук була знайдена на узбіччі дороги в Дубаї в березні 2025 року. Дівчина мала багато переломів хребта, рук, ніг та ступнів. Коли її госпіталізували, вона перенесла багато операцій. Довго дівчина не могла розмовляти, нічого не пам'ятала і не могла впізнати рідних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Марію Ковальчук. Вона працювала моделлю та знімала відео для платформи OnlyFans.