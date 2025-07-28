Начала истерику и перелезала через балкон: свидетель рассказала о странном поведении модели Ковальчук в Дубае

По словам очевидицы, Мария была неспокойна, но трезвая

Одна из участниц скандальной вечеринки, после которой украинская модель Мария Ковальчук получила серьезные травмы, озвучила свою версию произошедшего. По ее словам, события того вечера развивались совсем иначе, чем утверждает пострадавшая.

21-летняя украинка Милена Долганова рассказала в комментарии "Фокусу", что все участники вечера вели себя мирно и дружелюбно. По ее словам, никаких запрещенных веществ никто не принимал, а вот сама Ковальчук была якобы в неадекватном состоянии.

"К вечеру третьего дня Мария начала истерику. Говорила, что у нее внутри пустота, что ей все надоело и что больше никто ее не увидит. Мы не знали, что делать. Она начала перелезать через ограждение балкона. Когда она вышла из номера, все успокоились, что ее некоторое время не будет. Думали, вернется, ведь вещи и документы остались в номере. Взяла только телефон, но никому так и не позвонила", — заявила Милена.

Девушка также отметила, что Мария была трезвой. Долганова не понимает, почему она с матерью Анной обманывают СМИ и делают из себя жертв. "Для меня — загадка, почему она это сделала и зачем пытается делать дальше", — отметила участница вечеринки в Дубае.

21-летняя Милена Долганова была на вечеринке в Дубае

Напомним, что Мария Ковальчук — 20-летняя модель со Львова. Она занималась созданием контента для взрослых и публиковала откровенные фото и видео. В феврале этого года Мария отправилась в Дубай, а уже в марте спустя несколько недель внезапно исчезла и не выходила на связь в течение восьми дней. Позже девушку нашли в побитом состоянии: ей диагностировали перелом позвоночника, а также правой руки. После госпитализации у Ковальчук зафиксировали следы побоев — в частности, отслоение кожи в правом лобно-теменном участке головы. В настоящее время девушка с семьей находится на реабилитации в Норвегии.

Мария Ковальчук - до и после вечеринки в Дубае

Первым большое интервью Мария и ее мать Анна Ковальчук дали российской пропагандистке Ксении Собчак. В нем женщины заявили, что во время вечеринки на нее набросились мажоры из России, затем побежали за ней из отеля и побили. В разговоре с журналистом Алексеем Сухановым Анна заявила, что нападавшие якобы даже хотели снять скальп с ее дочери.

Мария с матерью Анной Ковальчук сейчас в Норвегии

Ранее "Телеграф" сообщал, что мать украинской модели Марии Ковальчук поделилась подробностями странной реакции местных властей Дубая, которые якобы пытались замолчать инцидент. Про случившуюся трагедию Марии Ковальчук "Телеграф" детальнее рассказал в материале: "От лакшеры жизни до кресла-каталки: что известно о модели Ковальчук сейчас и наказали ли виновных в ее избиении".