Назвала імена винних? Українська модель, яку знайшли без свідомості в Дубаї, почала розмовляти

Дівчина не впізнає рідних

Українська модель Марія Ковальчук, яка загадково зникла в березні цього року в Дубаї, а потім її знайшли з тяжкими травмами і без свідомості, ще досі перебуває у лікарні. Зараз стан дівчини покращився — тепер вона може говорити.

Однак вона не пам’ятає усіх подій того вечора і навіть не впізнає рідних. Про це пише білоруське видання "наша Ніва".

Поряд із дівчиною постійно знаходиться її мама, Анна Ковальчук. Для ЗМІ жінка розповіла, що донька не може пригадати, що з нею відбулося. А подруга Марії поділилася, що дівчина має великі проблеми з пам'яттю.

Марія вже перенесла вісім операцій. Лікарі прогнозують, що реабілітація може тривати понад рік. Однак дівчина не може всидіти на місці.

Мама дівчини запевняє, що знає, хто винний у побитті її доньки. За її словами, цю інформацію жінка вже передала у прокуратуру. Однак поки йде розслідування, імен називати не хоче. Анна Ковальчук поділилася, що разом із донькою вони планують повернутися додому. Однак це коштує близько 4000 доларів.

Марія Ковальчук

Нагадаємо, що Марія Ковальчук поїхала до Арабських Еміратів у грудні 2024 року. За три місяці, в березні 2025-го її подруга повідомила, що дівчина зникла з радарів і не виходить на зв'язок. За день до цього Марія повідомляла матері, що збирається залишитися в готелі з двома незнайомцями після розкішного святкування свого дня народження. За 10 днів дівчину знайшли на дорозі в Дубаї. У неї не було документів і телефона, а тіло було понівечене. У дівчини були переломи рук, ніг, хребта і ступнів. Після цього дівчину госпіталізували — відразу вона перенесла кілька операції.

Раніше "Телеграф" розповідав про можливу версію того, як травмувалася Марія Ковальчук. Раніше дубайська поліція заявила, що Ковальчук начебто самостійно зайшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти. Проте родичі дівчини категорично спростували цю версію.