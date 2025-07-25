Хотіли зам'яти справу? Мати побитої у Дубаї української моделі розповіла про дивну поведінку місцевої влади

Анна Ковальчук дала розгорнуте інтерв'ю Олексію Суханову

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку у березні знайшли в Дубаї з численними травмами, перебувала на відпочинку з російськими мажорами, які, за її словами, і скоїли побиття. Разом з матір'ю Анною дівчина дала перше інтерв’ю українським ЗМІ.

У розмові з Олексієм Сухановим Ковальчук-старша відповіла на питання, чому вона довго мовчала про трагедію, що сталася з її 20-річною дочкою. Жінка стверджує, що так сталося за угодою з місцевою поліцією Дубая.

"Була угода з державою Дубая, а саме з генералом поліції. Тому що, коли я приїхала, зібрали цілий консиліум, мабуть з людей 6. І генерал мені пообіцяв, що оплатять за лікування, якщо я буду мовчати… Я думаю, що намагались приховати щось. Це по-перше. А по-друге, на той момент пішла інформація по всім ЗМІ і вони хотіли це все зупинити, і щоб їм мабудь було простіше робити розслідування", — розповіла Анна.

Фото Марії Ковальчук з лікарні

Чи було це приховуванням деяких деталей трагедії, чи, можливо, у такий спосіб справу хотіли "зам'яти" — мати Марії цього не заперечує. "Десь так", — відповіла Анна Ковальчук.

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Російським ЗМІ мати Марії розповіла, що зараз вона з родиною знаходиться у Норвегії. Проте жінка стверджує, що їй з дочкою погрожують невідомі люди. "Я не знаю, що це за люди, у яких шалена кількість грошей, і які грошима всі міряють — для них немає людини, немає людяності. Мені страшно", — поділилася старша Ковальчук. Жінка вже написала заяву до місцевої поліції.