Неоднозначно говорила про війну: мати побитої росіянами Марії Ковальчук дивно висловилася про інтерв'ю з Собчак

Жінка хотіла вплинути на росіян, з якими Україна воює не один рік

Мама української моделі Марії Ковальчук емоційно відреагувала на запитання українського ведучого Олексія Суханова щодо того, чому перше велике інтерв'ю про напад на її доньку вона дала саме російській пропагандистці Ксенії Собчак. Адже саме через росіян постраждала її 20-річна Марія.

Анна Ковальчук, не стримуючи емоцій, пояснила, що зробила це свідомо. За її словами, оскільки нападниками були громадяни РФ, вона хотіла звернутися безпосередньо до їхньої аудиторії. Зазначимо, що жінка також ділилася деталями трагедії з білоруськими ЗМІ.

"Я давала інтерв'ю тому, що тут замішані громадяни РФ. Якби вони не були замішані в цій історії, то, відповідно, я б не давала інтерв'ю. Людський фактор, розумієте? Тому що у громадян цієї країни, можливо, буде більше впливу на цих людей. Вони зможуть їх знайти на території своєї країни, можливо, якось вплинути. Я просто хочу донести правду й інформацію, що було насправді", — відповіла Ковальчук.

Все ж Суханов заявив, що не розуміє, як можна достукатися до людей, які ведуть з українцями повномасштабну війну, і надіятися на їх співчуття. Нагадаємо, що Анна говорила у розмові з Собчак про "політичну війну", "слов'ян", підігруючи, таким чином, російській пропаганді.

"Це політична війна. А люди є люди, і ми не винні в цьому" - у розмові з Собчак

"Слов'яни зі своїми можуть таке зробити" - цитата з інтерв'ю Собчак

Не дослухавши аргументів телеведучого, що Анна Ковальчук і її дочка були інформаційно використані Росією у війні проти України, жінка перервала ефір. Цікаво, що розмова з Сухановим про деталі трагедії мала вийти у мережу першою, проте родина Ковальчуків вирішила одночасно записати інтерв'ю з росіянкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мати української моделі Марії Ковальчук, яку побили в Дубаї, поділилася подробицями дивної реакції місцевої влади — ймовірно, там намагалися замовчати інцидент.