Як виглядають ймовірні нападники на модель OnlyFans Марію Ковальчук: опубліковано фото

Мама потерпілої моделі розкрила імена та показала фото нападаючих

Українську модель OnlyFans Марію Ковальчук жорстоко побили та кинули вмирати у Дубаї в березні 2025 року. За попередньою інформацією, знущалися з українки російські мажори, серед яких були й дівчата. Тепер разом із матір’ю Ганною Марія Ковальчук дала перше інтерв’ю українським ЗМІ, в якому вони розкрили деякі подробиці події.

В онлайн-розмові з Олексієм Сухановим Ковальчук-старша розповіла, що провела власне розслідування та з’ясувала, хто знущався з її доньки. Це виявилися росіяни — хлопці та дівчата з багатих сімей, які, як припускає Ганна, пов’язані із торгівлею людьми.

Марія Ковальчук із матір’ю Ганною в інтерв’ю Суханову. Фото: скріншот

"Найголовніший — це той, з яким Марія познайомилася в караоке "Золото" — це Артем Папазов. Потім друга дівчина — це Олександра Мерцалова. Мілена Долганова, Олександр Лапцінський та Максим Крашенников. Вони всі росіяни", — назвала імена нападників Ганна Ковальчук.

Ймовірний ініціатор нападу на Марію Ковальчук — Артем Папазов

Ймовірна учасниця нападу на Марію Ковальчук – Олександра Мерцалова

Ймовірний учасник нападу на Марію Ковальчук — Олександр Лапцінський

За словами Марії Ковальчук саме Артем, Олександр і Мерцалова найбільше з неї знущалися і були найбільш агресивними. І саме Артема Папазова Марія вважає головним ініціатором знущань, які вона пережила.

Ймовірний ініціатор нападу на Марію Ковальчук — Артем Папазов (праворуч)

Ганна Ковальчук розповіла, що знайшла та пробувала зв’язатися з батьком Артема Папазова, але він її проігнорував. Також жінка вважає, що всі ці люди, які знущалися з її дочки Марії, можуть бути пов’язані з торгівлею людьми.

Ймовірний ініціатор нападу на Марію Ковальчук — Артем Папазов (ліворуч)

Раніше "Телеграф" розповідав, що мати побитої в Дубаї української моделі Марії Ковальчук розповіла про дивну поведінку місцевої влади у Дубаї. Ймовірно, вони хотіли зам’яти справу.