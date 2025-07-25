Хотіли зняти скальп? Мати моделі Ковальчук розкрила нові деталі трагедії у Дубаї (фото і відео)

У 20-річної дівчини серйозні травми хребта та голови

Марія Ковальчук у березні цього року стала жертвою побиття за участю росіян у Дубаї. Вперше родина 20-річної дівчини дала коментар українським ЗМІ, де мати українки поділилася подробицями тієї жахливої ночі, коли все сталося.

У розмові з телеведучим Олексієм Сухановим Анна Ковальчук розповіла, як її донька вибігала з готелю босою і у халаті, поки за нею бігли нападники. Втім, поведінка Ковальчук зовсім не здивувала персонал закладу, та й ще вони підказали чоловікам, куди побігла дівчина.

"Питання до готелю. Служба безпеки, яка бачила, що дівчина вибігає боса, в халаті на вихід. Вони ніяк не зреагували. І потім ці люди (нападники) на рецепшені запитали "чи така, де вона, ви не бачили". Вони їм сказали, що вона вибігла на вулицю. Вони за нею послідували", — розповіла жінка.

Анна і Марія Ковальчуки

Також Анна відзначила, що на недобудові, де її донька ховалася, знайшли сліди її крові. Жінку здивувало, що місцева поліція кваліфікувала справу як "самогубство", проте прокурор закрив її як без доказів. "В мене постало питання, як Марія могла залишити сліди крові на недобудові. Це вона пішла — вистрибнула, повернулась і знову вистрибнула?", — дивуються жінка.

Крім цього, за припущенням Ковальчук-старшої, з Марії намагалися зняти скальп. Потім її побили, посадили в автівку і викинули на швидкості з машини. "Її знайшли навпроти будівлі, на зустрічній смузі. Це як людина має вистрибнути з восьмого поверху, щоб опинитися навпроти будівлі… Це я так думаю, мої варіанти", — сказала жінка, додавши, що на цю думку її навів нейрохірург, що зашивав Марії голову і надіслав жінці фото до операції:

Марія Ковальчук має серйозні травми Анна Ковальчук припускає, що з її дочки хотіли знати скальп

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У попередньому інтерв'ю російській пропагандистці Ксенії Собчак Марія розповіла, що їй діагностували перелом хребта у трьох місцях, а також правої руки. Після госпіталізації у Ковальчук зафіксували сліди побиття — зокрема, відшарування шкіри у правій лобно-тім’яній ділянці голови. Зараз дівчина проходить реабілітацію у Норвегії.

Зараз мати дівчини стверджує, що їй з дочкою погрожують невідомі люди. Про трагедію Марії Ковальчук "Телеграф" детальніше розповів у матеріалі: "Від лакшері життя до крісла колісного: що відомо про модель Ковальчук зараз і чи покарали винних у її побитті".