Це відео обдурило сотні мільйонів людей у всьому світі: відгадайте, що з ним не так

У відео є кумедні нюанси

У мережі набирає популярність миле відео із кроликами, на якому вони стрибають на батуті, поки поряд нікого немає. Ролик став вірусним і зібрав велику кількість переглядів, але є один важливий нюанс.

У соціальних мережах деякі подавали це відео як зняте в реальному житті. Але насправді воно згенероване штучним інтелектом.

Відео зібрало вже 220 мільйонів переглядів.

Якщо уважно дивитися на кроликів у ролику, можна помітити, що один просто зникає при стрибку, а в іншого вуха зміщуються на задню частину тіла.

У коментарях зазначають, що з перших секунд ролика видно, що він згенерований штучним інтелектом. Втім, дехто вважає, що це не важливо — ІІ чи ні, оскільки відео вийшло надто милим і на нього приємно дивитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі завірусилося відео з незвичайною акулою у Чорному морі.

До речі, це вже не перший випадок, коли в морі бачать таку "акулу". Адже нещодавно в мережі показали відео, де пес плавав із господарем у схожому костюмі, а іноді навіть у надувному колі.