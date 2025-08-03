В ставку у Полтаві помітили креветок. Курйозне відео

Креатив полтавців вражає

В Україні стоїть літо й у спекотні дні всіх тягне до води — українці з задоволенням плавають у ставках, річках, озерах, у морі. В мережі показали смішне відео — у ставку на Полтавщині завелися креветки.

Смішне відео опубліковане на сторінці n1ky.nails у TikTok. На кадрах один зі ставків спекотного літнього дня — повно людей, "водичка-кайф". Раптом у кадрі з води з'являється 10 червоних креветок. Насправді це оригінальний манікюр на руках дівчини.

Креветки зроблені дуже реалістично. Є навіть чорні очка. Під відео українці пишуть, що їм дуже сподобався креативний манікюр.

Креветки поширені в усіх морях та океанах, трапляються ці ракоподібні й у деяких прісних водоймах. Найбільше видове різноманіття спостерігається в тропічних морях. В Україні креветки живуть в Чорному та Азовському морях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавній паводок у Львові та на заході України став однією з тем для жартів. Так, до прикладу, дівчина показала, як добирається на манікюр по залитих по коліна вулицях.