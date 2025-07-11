Морський курйоз стався в Одесі: на хвилях плавала... "акула" (відео)

Такі курйозні історії — не рідкість для літньої Одеси

В Одесі, на вулиці 15-та станція Великого Фонтана, очевидці стали свідками справжнього морського курйозу. У морі помітили "акулу", яка плавала… на чотирьох лапах.

Таке відео опублікували в місцевому Telegram-каналі. Насправді ж усе виявилося значно милішим і зовсім не страшним: у хвилях купався чоловік разом зі своєю маленькою собакою, яка виявилася напрочуд схожою на морського хижака.

На кадрах видно, як домашній улюбленець впевнено пливе поруч із чоловіком, а його мордочка, плавальний жилет із плавником створюють досить несподівану ілюзію: на перший погляд дійсно може здатися, що у воді борсається маленька акула.

"Реальність виявилася кращою, ніж очікування", — коментує один глядач.

Один із користувачів також згадав нещодавно нашумілий тренд у соцмережах про химерних істот, створених за допомогою ШІ. "tralaleo tralala", — іронічно пише українець.

Що пишуть під дописом про "небезпечну акулу" в Одесі

Песик поводився дуже впевнено у воді, зовсім не боявся хвиль і, схоже, отримував справжнє задоволення від спільного запливу з власником.

Такі курйозні історії — не рідкість для літньої Одеси, де щодня трапляються веселі й неординарні моменти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку липня на одному з одеських пляжів помітили дику лисицю, яка несподівано "вийшла на відпочинок". Тварина зручно влаштувалася на одному з лежаків, ніби була звичною частиною курортного пейзажу. Кадри з незвичним "відпочивальником" опублікували у місцевому пабліку — лисиця швидко стала зіркою соцмереж.