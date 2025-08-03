Это видео обмануло сотни миллионов людей по всему миру: отгадайте, что с ним не так

В видео есть забавные нюансы

В сети набирает популярность милое видео с кроликами, на котором они прыгают на батуте, пока рядом никого нет. Ролик стал вирусным и собрал большое количество просмотров, но в ней есть один важный нюанс.

В социальных сетях некоторые подавали это видео, как снятое в реальной жизни. Но на самом деле, оно сгенерировано искусственным интеллектом.

Видео собрало уже 220 миллионов просмотров.

Если внимательно смотреть на кроликов в ролике, то можно заметить, что один просто исчезает при прыжке, а у другого уши смещаются на заднюю часть тела.

В комментариях отмечают, что с первых секунд ролика видно, что он сгенерирован искусственным интеллектом. Впрочем, некоторые считают, что это не важно — ИИ или нет, поскольку видео получилось слишком милым и на него приятно смотреть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети завирусилось видео с необычной акулой в Черном море.

К слову, это уже не первый случай, когда в море видят такую "акулу". Ведь недавно в сети показали видео, где пес плавал с хозяином в похожем костюмчике, а иногда даже в надувном круге.