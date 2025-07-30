Тепер рибу в Житомирі можна ловити на вулицях: курйозне відео наслідків потопу

Українці вже жартують

Дощ в Україні у деяких регіонах не припиняється вже кілька днів. У Житомирі люди вийшли навіть на рибалку після затоплень вулиці.

Відео чоловіка з вудкою шириться у мережі. Автор відео розповідає, що така ситуація сталась на Житньому ринку на вулиці Хлібній.

"Просто гляньте скільки води, тут багато риби, я ще скільки риби не ловив, особливо в Житомирі", — жартує автор.

Місцевий житель вирішив перетворити затоплення на можливість для рибалки. На кадрах видно, як він стоїть по коліна у воді посеред затопленої вулиці з вудкою в руках, а поруч з ним частково занурена у воду жовта легкова машина.

Потім він демонструє результат своєї "рибалки" — у руках він тримає те, що виглядає як великий улов.

Варто зазначити, що сильні дощі та затоплення є поширеною проблемою в Україні влітку, і подібні випадки траплялися раніше в різних регіонах країни. Нещодавно українці жартували, що Київ після дощу перетворився на курорт, а перед цим заливало західні регіони.

Хоча це відео є жартівливим, не всі жителі Житомира це зрозуміли. У коментарях під відео написали, що це постановка. Інші прийняли курйоз з гумором.

Раніше "Телеграф" писав, чому столиця перетворюється на "Венецію" і чи є вихід із гідрокошмару.