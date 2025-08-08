Вона лунала звідусіль і стала гімном молодості: який трек був найпопулярнішим у 2010 році (відео)

Цей трек був наче маніфестом негламурної молодості

У 2010 році ця пісня звучала буквально звідусіль — із кожної радіостанції, у кожній маршрутці, в супермаркетах, і навіть на будильниках телефонів. Це був саундтрек молодості, нічних вечірок і гулянь до ранку. Слова цього треку знав, мабуть, кожен — навіть той, хто не цікавився музикою цієї виконавиці.

Йдеться про хіт "TiK ToK" співачки Ke$ha, який завоював весь світ. Ця пісня стала саундтреком року.

Цей трек не просто потрапив до чартів — він їх очолив і став найбільш упізнаваною піснею року. Композиція посіла перше місце на щорічному Billboard Year-End Hot 100 і був найуспішнішим синглом року у США.

Співачка Kesha

У кліпі авторка постала в образі молодої людини. Вона прокидається у ванні незнайомого будинку з розтріпаним волоссям. Вона чистить зуби чужою щіткою, виходить і бачить господарів помешкання — звичайну американську сім'ю, яка здивувалася появі дівчини в себе вдома.

Дівчина сідає на велосипед і їде, дорогою тусується з випадковими людьми, її арештовує поліція, а потім вона з'являється на кабріолеті — їде стоячи та співаючи. Закінчується кліп вечіркою в клубі, де багато молодих людей танцюють.

Реліз треку відбувся у вересні 2009 року, але вибух популярності відбувся саме у 2010 році. TiK ToK посів перше місце у чартах у десятках країн світу, а кліп на YouTube зібрав 713 млн переглядів.

У ті часи Ke$ha була антизіркою — вона не боялася з'являтися не ідеальною, без зачіски, з розтертим макіяжем тощо. Це і стало тим, що притягувало народ, адже серед "вилизаних" зірок ця співачка була унікальною.

